完善選舉制度 提升管治質素（文：王偉傑） (09:00)

議會未能正常運作 ​​賢達不墮泥漿摔角

自回歸以來，特區政府的施政效率嚴重滯後於深圳、廣州甚至澳門等大灣區內的城市，很大程度上是源於政治內耗及意識形態的鬥爭。根據《基本法》，立法會的主要職能是制定法律、批准公共開支及監察政府工作，但回歸至今的24年，立法會何曾有恰如其分發揮其正常功能？「抗爭派」在立法會擲玻璃杯、扔臭水彈及搶手機，以拉攏極端選民；原本跟政府有協商空間的「泛民派」卻被「抗爭派」牽着鼻子走，透過「拉布」來展示如何拉政府後腿，以免被責難背叛選民。「建制派」面對「抗爭派」及「泛民派」的夾擊，也只能拚命還擊，不是勃然大怒便是反唇相稽，令議事論事淪為潑婦罵街。在這種政治生態下，有真才實學的賢達自然不會掉入這場泥漿摔角，寧願擔任其他社會公職繼續貢獻香港。

決定惹「分餅仔」疑慮​​​ 「接地氣」更贏人心

然而，3．11決定將那些為穩住票源而不惜犧牲港人利益的「攬炒派」摒棄在「愛國者治港」的團隊之外，大大減少為香港委身而被惡意中傷的風險。無論是立法會抑或是特區政府，3．11決定的確能將管治香港這個「熱廚房」大幅降溫，身懷管治絕學的人才自然便慕名而來，所以聶局長的推理其實不無道理。然而，今次3．11決定也被外界解讀為向港區全國人大代表及港區全國政協、省市級政協等權貴人士傾斜，引來港人產生是否另一次「分餅仔」的疑慮。究竟在3．11決定下，新增的選舉委員會及立法會席位，如何能釋除港人在這方面的疑慮，令港人相信這次「微創手術」能提升香港的管治質素呢？

​港區人大代表及港區政協無疑是「愛國者治港」的中流砥柱，當中不乏世衛前總幹事、銀行行政總裁及眼科教授等出類拔萃的人士。然而，在香港現時這個講求「接地氣」的政治氛圍下，這批社會菁英應如何入手，以取得普遍港人的信任，並授權他們成為「代議士」，甚至替廣大香港市民選出未來行政長官的合適人選呢？這批有意加入選委會及立法會的愛國治港者，何不運用他們在社會上的人脈、資源及影響力，身體力行拯救在疫情下仍處於水深火熱的香港市民？「勿以善小而不為」，為弱勢社群雪中送炭，可能不及取得超過200萬個簽名般聲勢浩大，但能做到「急民之所急」，往往是贏得人心的最大關鍵。

愛國從來不抽象​​​ 自我犧牲作示範

​愛國從來都不抽象，「愛國者治港」更不是比較誰的口號喊得漂亮。根據人民網的報道，截至2020年2月9日，因抗擊新冠肺炎而犧牲的公職人員有54人，以生命換取這場沒有硝煙的防疫戰的勝利，這份高尚情操無不令人折服和動容。「疾風知勁草，烈火見真金」，香港在飽受疫情蹂躪下，失業率升至7.2%，已創約17年的新高。減租以跟受疫情嚴重打擊的商戶共渡時艱、在公餘時以自己的專業免費為有需要的人士提供服務、在能力範圍內增聘人手以增加本地就業機會等，這些「自我犧牲」都是如何展示愛國愛港的具體例子。銳意加入「愛國者治港」行列的各方才俊，何不在廣大市民面前示範如何為香港默默付出而在所不計，令港人信服在完善選舉制度後，真的能誕生提升管治質素的治港良才？

作者是政賢力量時事評論委員會主席