當中國要平視美國（文：陳景祥） (09:00)

外交會談開場白你來我往話藏玄機，並不罕見，香港人記憶猶新的，是22輪中英香港前途會談；每次會談開始前雙方代表都會說一兩句反映會談狀况的話，當年會談接近尾聲之際，中方代表周南就以「輕舟已過萬重山」透露應該就快達成協議，這種手法，外交官應優為之，而且通常要做得優雅。論優雅，當以中國外交系統祖師爺周恩來為表表者，當年中國的外交形勢比現在更惡劣，然而周恩來在國際場合不慍不火、不亢不卑，為中國樹立了良好形象。

美方開場白「講數」味濃

可是3月18日的阿拉斯加會談卻是另一個樣。內地官媒稱美國代表先致開場白時「嚴重超時，違反外交禮儀」，然而根據現場視頻，當天會談安排是先由美方代表發言，美國國務卿布林肯的開場白長2分27秒，美國國家安全顧問蘇利文的講話長2分17秒；然後到中方代表發言，中共政治局委員、中共中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪講話長16分14秒，國務委員兼外長王毅講話長4分9秒。

據路透社引述不願透露名字的美國官員指，會談前雙方同意4名代表每人作兩分鐘簡短發言，從發言紀錄來看，實事求是地說，美國代表並沒有「嚴重超時」。觸發中方代表長篇發言反擊的，是美方代表開場白發言的內容而非時間。

美國國務卿布林肯在開場白中表示，這次會談將討論引起深切關注的中國行為，包括對新疆、香港和台灣的行為；布林肯並指對這幾個地方的行為不止是中國內政，它們都威脅了維護世界秩序的國際規則，因此美方認為有責任在會議上提出。此外，美方還指中國對美國進行網絡攻擊，以及經濟脅迫美國盟友。

短短兩分多鐘的發言，都是把矛頭指向中國、數落中國的不是，兼表明要代表其他國家出頭，「講數」的味道極濃。來者不善，很明顯，這種開場白也並非外交禮儀常規！

美國國家安全顧問蘇利文的發言則強調，對中國的種種憂慮都不僅是美國的，也來自美國的盟友和合作伙伴，以及更廣泛的國際社會；他明言「將永遠為了我們的原則、我們的人民和我們的朋友挺身而出」。傳達的信息，也是美國要為盟友和伙伴討回「公道」。很明顯，美國一開始就主動出擊。

中方長篇發言 還擊美方指摘

接下來到中方代表，就是楊潔篪的16分鐘發言——沒有停頓，講完之後，還叫王毅「你說兩句吧」。楊潔篪發言的要點，主要是反擊美方，包括「美國有美國式的民主，中國有中國式的民主」；「美國憑藉武力和金融霸權，對其他國家長臂管轄和打壓」；「美國煽動一些國家攻擊中國」；「美國應該管好自己的事，不要轉移矛盾，把國內沒有解決好的問題轉移到國際上去」；「對抗對美國沒有好處，我們中國是挺得過來的」。針鋒相對，都是還擊美方的指摘，從中也可以看出，中國眼中現今美國到底出了什麼問題。

王毅發言相對溫和，只表示美國過去幾年對中國無理打壓，「這個老毛病要改一改了」。他又批評美國在這次會談前就香港問題再次宣布制裁，「不是正常的待客之道」。

美方官員認為楊潔篪發言過長，要作補充，而補充之後，就是楊潔篪的一番在外交場合不常見的「狠話」，包括「美國沒有資格居高臨下同中國說話」、「中國人不吃這一套」、「難道我們吃洋人的苦頭還少嗎？」。

公開對罵 其實是說給自己人聽

這場唇槍舌劍的外交會談開場白，長達一個多小時，兩個大國之間不客氣且近乎對罵的言辭交鋒，令人大開眼界；「圍觀者」另一個關注焦點，是中美公開對罵，到底想傳達什麼信息？

評論都認為，中美代表在談判桌上說的，其實是說給本國自己人聽。美國拜登政府要顯示他對華強硬不下於其前任特朗普，而重返國際社會、重新團結盟友，美國也藉阿拉斯加會談，以盟主身分向中國放話、為它們出頭。

中國亦如是，自特朗普上台後打貿易戰，在新疆、香港、台灣、東亞、印太地區全方位包圍中國，在科技、金融上制裁，中美關係早已陷入低潮。除此之外，更令北京震怒的，是特朗普年代美國對華政策把矛頭指向中共、挑戰中共的執政地位。

平視世界 傳達「四個自信」

阿拉斯加會談結束後，新華社報道會談最重要的信息，是中方向美方表明：「中國共產黨的執政地位和制度安全不容損害，這是不可觸碰的紅線」；這種說法過去很少提出，但正是中方最關注的議題。為了顯示中共的權威不容挑戰，在談判桌上向美方展示最強硬姿態，目的正是為了向內地民眾傳達：中共建黨百年之際，中國已經建立起「道路自信、理論自信、制度自信、文化自信」。

最近內地「傳閱甚廣」的習近平主席講話，是3月6日出席全國政協聯組會議時說的：「現在這一代年輕人，也在變化之中，他們的心態、思想也在改變」，「70後、80後、90後、00後，他們走出去看世界之前，中國已經可以平視這個世界了，也不像我們當年那麼『土』了」。

平視世界、對着美國高層官員直說「中國人民不吃這一套」，是對內地民眾傳達「四個自信」的最佳「國民教育」；很明顯，楊潔篪的發言是有備而來，對北京來說，這非但不是外交失儀，而是「大長中國人民志氣」的一次最佳國際宣傳。

韜光養晦日子正式結束

分析中美會否「注定一戰」的艾利森（Graham Allison）在他的著作第六章「習近平的中國要什麼」內，有如下一段：「一旦中國以其無可匹敵的經濟規模，和有形的基礎設施，將鄰國納入中國主導的更大的共榮圈，就勢將改變二戰結束以來美國在亞洲的地位。當我請一位中國同事歸納出中國傳達給美國的訊息，他回答說『退後』（Back off）。他的同事的回答更坦率：『讓開』（Butt out）。」（註）

阿拉斯加會談楊潔篪的發言，是中國在國際場合首次表明要「平視美國」的表態，過去外交上要韜光養晦的日子正式結束。

當中國要平視美國時，在南海問題上，中國以不斷加強區內軍力去回應美國的「關注」；華府制裁香港，北京也不作任何讓步，對港政策絕不手軟。下一回合是台灣，如果和平統一遙遙無期，北京會否要美國「讓開」，用自己的方法解決台灣問題……

註：Destined for War: Can America and China Escape Thucydides's Trap?，中譯本《注定一戰？中美能否避免修昔底德陷阱》，頁173

作者是資深傳媒人