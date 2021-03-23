從東奧拒客看國際盛會的未來（文：張立健） (09:00)

東奧鎖國的啟示

暫時讓人摸不着頭腦的是，為什麼日本不像其他國家，按風險程度分級而作出不同的安排？是因為怕引起外交風波嗎？還是怕會引發瘟疫流播之風險？筆者認為，這原則上是辦得到的吧，像是把新加坡、台灣等低風險國家及地區的遊客優先處理，而來自其他國家及地區的，則按嚴格隔離、檢測和衛生標準來辦事。

令人感到有興趣的是，同樣是原定在2020年的世界博覽會，也是延期一年，到底迪拜的情况怎麼樣？暫時位於阿拉伯聯合酋長國的博覽會場地已向公眾開放，以及仍在測試中，但今年10月會改變成什麼的情况？或許至少可以給境外的記者、使節和遊客參觀吧。

最大的難題是，以後的大型國際活動會否按東京奧運的規矩辦事？這是有史以來第一個沒有外國遊客的奧運會，換言之，外國（甚至日本本土）觀眾只能從電視或網上收看相關賽事、支持愛隊，以及很有機會留在家裏慶祝。這個鎖國的奧運會安排，打破了自1851年倫敦的萬國工業博覽會、1896年雅典的現代夏季奧林匹克運動會以來的傳統，會成為以後國際盛會（mega-events）的慣例嗎？拭目以待。

世界三大盛事的4個可能走向

不管如何，經過2020年以來的全球大流行，將來的世界三大盛事——奧運會、足球世界盃和世界博覽會，必然有所改變，以下大膽預測未來的可能走勢：

趨勢一：以後的國際盛會的申辦方，可能需要在申辦過程中，交代如何在觀眾、公共衛生和國家安全之間取得平衡，成為遴選奧運會、世博會等大型活動主辦權的重要考慮條件。

趨勢二：由於東京奧運和迪拜世博會延期一年，甚至東京奧運已宣布不對外國遊客開放，引起以後對重大活動的收支平衡與基建的重新估算。會否如學者分析近代奧運會為主辦國帶來的債務問題般，成為新「奧運的詛咒」？

趨勢三：不可否認，網上會議軟件不但在去年平地一聲雷，更有可能成為企業、政府和個人的辦公和生活日常，就像今屆夏季奧運會沒法到場觀賞比賽、支持愛隊的千萬觀眾一樣，這將會徹底改變未來的展覽、會議經濟和現場表演的生態。

趨勢四：就以11年前上海世博會的「網上世博」網站為例，當時是為了滿足沒法到場參觀的有志者以網絡管窺全豹，這個網站直到今日依然維持運作。假若東京奧運和迪拜世博會，加添以Virtual Reality（虛擬實境）、Gamification（遊戲化）和相關的技術，透過網絡和社交媒體來提供有趣味而具娛樂性的體驗，或許就是普及這些新科技的最佳時機。

作者是新加坡南洋理工大學社會系博士生