嘴裏說不要 身體卻挺老實的（文：鄭立） (09:00)

可是沒有這些橡皮圖章，香港政府的官員，又如何能像今天一樣，把預算愛怎樣編就怎樣編，把市民的稅金愛怎樣花就怎樣花？雖然當橡皮圖章不是什麼光宗耀祖的勾當，可是他們只是配合劇本的演員而已，真正的原因是香港的行政機關想要為所欲為，不受掣肘。

既然量度人是否忠誠的標準，就是他是否礙事，最後能留下的人，一定是不礙事的人。要一個門衛不礙事，他就算不是廢物，也只能裝成廢物。

還記得曾鈺成先生，誰能質疑他對中國的忠誠？就他曾經領導香港立法會阻止了2012年的「世界末日」來看，他應該算愛國者，可能還未有資格稱之為賢能，不過至少懂得裝成不是橡皮圖章。

這種人早就存在，那又如何？諷刺的是，這段話我看真正受辱的，恐怕不是被稱為忠誠廢物的橡皮圖章們，而是那一群想要當賢能的愛國者的傳統士大夫，學者談起的概念，就是他們人生所願，偏偏自己卻被無視，他們的人生就這樣被完全否定了，應該挺心酸的。

想要為所欲為，又看不起忠誠的廢物，是自相矛盾的，又要純情又要豪放根本就是強人所難。嘴裏說不要，身體卻挺老實的吧？

作者是專欄作家