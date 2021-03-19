討論選舉制度 引蛇出洞（文：曾志豪） (09:00)

香港現在進入了一個非常荒誕的時代，政權希望唐僧認認真真討論用什麼食具用什麼火候用什麼作料去烹調自己才是最好選擇。
當人大完善了香港的選舉制度，決定了民選的議席比例大幅削減，復活全無認受性的小圈子選委會議席，再加上一道枷鎖，定下「愛國資格審查委員會」。這已經是肉隨砧板上的事情，然後卻假惺惺交出部分未落實的空白位，讓香港人討論、發表意見。
但所謂的空白位，就是「到底選委會應該佔50席？還是和直選、功能組別一樣，都是30、30、30？」
所謂的討論，就是「誰才有資格做愛國審查委員會呢？退休法官真的不可行嗎？」
當那些代表、嘉賓，一臉認真、正經八百的嚴肅發表意見，暢論自己的看法，我都覺得滑稽可笑！都已經決定要吃唐僧肉，卻還問唐僧，你說用鐵鍋還是用石鍋煮更好呢？你不想用柴火燒嗎？那不如用炭燒好了！用什麼作料醃製這方面是完全持開放態度，最重要是尊重大家意見！
直選議席減 建制派如夢初醒
當然，張曉明出席座談會，徵集各方意見，我覺得是有另一層意義。這似是場「鬥愛國比賽」，是考核這些建制派，誰是賢能愛國者，誰是忠誠的廢物！
究竟提出的方案是更左一點，還是有保留一點？有無左派政黨藉機發圍？要知道立法會的90席分佈，如果地區直選真的大幅度削減變成20席，那麼不單對泛民是打擊，對建制派更是如夢初醒：完善方案下自己都被完善了！只有20席，如果分一半席位予「民主派」以達到「不搞清一色」的政治任務，那麼建制派就只能在10席中爭取位置！他們應該站在黨的生存角度出發，還是站在國家要完善制度的層面考慮問題呢？
記住，建制派頭上多了一頂帽子，是「忠誠廢物」還是「廢柴」？這個座談會更似毛澤東當年「引蛇出洞」的整風大會，就看有無人上鈎了。