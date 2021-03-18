中國人為何熱捧特朗普和馬斯克？（文：陳帆川） (09:00)

崇拜特朗普和馬斯克的現象，不會見諸官方媒體，因為政治不正確，但從網媒的報道數量已可見一斑。網媒要衝流量，多人看、多人評論的，自然要報，而特朗普和馬斯克可謂流量的保證。

《紐約時報》最近報道了兩人在中國大紅大紫的現象。特朗普的曝光率雖然今非昔比，但大陸支持者的熱情猶在，以他的肖像作招徠的商品仍然熱賣，其中又以一尊他穿著僧袍打坐的白色雕塑最受注目。至於馬斯克的近期熱點，是大陸網民拿他跟馬雲作對比，認為他比馬雲出彩太多，反諷國內的所謂科技大神不外如是。

桀驁不馴人物 在中國大陸近乎絕迹

其實近期頻繁出現在國際媒體的，還有朱克伯格和比爾蓋茨，前者跟澳洲政府打媒體戰，後者全身投入疫情和氣候變化的公益事業，但兩人在大陸的聲勢，都無法跟特朗普與馬斯克相提並論。這可能是因為他們都太正經，而國內不乏這樣的公眾人物。反觀特朗普與馬斯克，桀驁不馴，如此人物在中國大陸近乎絕迹。

本周，曾批評元朗7‧21白衣人的潘石屹長子潘瑞，因詆譭解放軍而遭北京公安追捕。看他微博上對於時政的批評，有點像連登仔，愛挖苦嘲諷。現年30歲的他，曾在微博說過：「感謝韓寒、任志強、大眼兒（指內地知名媒體人李承鵬）這些人出現在我十五六歲意識形態剛成型的年紀。」

他談及的3人，可能是中國一代知識青年的集體回憶。不過高齡70歲的任志強剛被判監18年；李承鵬那坐擁700多萬粉絲的微博早被註銷，去年悼念李文亮的文章遭極速「河蟹」，至今還在跟體制打擦邊球；韓寒則一早淡出，談賽車談電影談女兒，不談時事。

翻看韓寒大約3年前接受「一條」的訪問，記者問他為何不再於公共話題上發聲，他回答：「就會覺得其實浪費了很多年的時間，把靈感、創作的激情，全都放在雜文、公共事件評論這些事情上面……而且這些事情本身，悲劇的源頭，大家也都知道，都差不多。你寫來寫去，最後都是發泄情緒。」

桀驁不馴的公眾人物，很多時候是向體制和約定俗成的規矩說不。但如果說來說去也只能流於情緒發泄，甚至招來橫禍，則齊天大聖都要被馴服。這也解釋了，為何沒被馴服的人會在牆內走紅。

作者是新聞工作者、文化評論人