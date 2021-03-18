澳洲政府抗衡facebook顯示的問題（文：蘇鑰機） (09:00)

澳洲通過「科企向傳媒付費」立法

大科技公司在市場的壟斷地位，令新聞業處於劣勢。澳洲政府希望成立新的《新聞傳媒與數碼平台強制議價法》（News Media Bargaining Code），如果科技公司違規的話，會被罰公司本地營業額的一成，或是1000萬澳元（約6000萬港元）。有人認為澳洲政府此舉，背後有梅鐸擁有的澳洲新聞集團（News Corp Australia）在游說。2月17日，澳洲下議院通過了這項新聞媒體守則，隨即引來科技公司的回應甚至反擊。

Google之前表明，澳洲政府的建議不可行，如果落實的話Google將考慮撤離澳洲。Google在澳洲的搜尋引擎市場佔有率達九成以上，而且它還有Gmail、Google Maps、YouTube等產品服務。但據2月報道，Google同意付費給新聞集團和其他約50間新聞機構，並說大家將合作推出收費平台，分享收益和在YouTube製作影視新聞。YouTube在去年斥資10億美元（約78億港元），推出Google News Showcase計劃，和多國的新聞機構合作；又和100多間法國出版商達成協議，願意就版權法問題在3年內付出7600萬美元（約6億港元）。另一間科技公司Microsoft則支持法例，它在2月22日宣布，和歐洲的一些出版商達成協議，將提供款項並發展一套公平付費的系統。

2月一度「unfriend澳洲」 fb捱批

但是facebook的反應剛好相反。之前facebook表示，透過轉介令澳洲報業可以有更多客戶及可賺更多錢，它自己在平台中的新聞收入卻非常有限。2月18日，facebook突然關閉平台上所有澳洲本地及國際的新聞網址，同時包括政府的各個網頁，其他慈善團體、體育及政治人物的網頁也都被關。澳洲每月約有1700萬人使用facebook，可見影響很大。facebook意識到事情鬧大了，隨即說它只是因應澳洲政府對新聞的廣闊定義，才把其他資訊渠道都關掉，並表示會重新開放這些非新聞的網址。受到澳洲及全球各方的強烈指摘，facebook在約一星期後再開通所有新聞網站。

澳洲總理莫里森（Scott Morrison）認為：「facebook此舉（關閉網址）是unfriend澳洲，是自大和令人失望的。」澳洲廣播公司（ABC）行政總裁鼓勵澳洲人使用其他Apps和網站。澳洲國際特赦組織表示，facebook的做法威脅了人權。也有論者批評facebook極不負責任，和民主理念背道而馳。

其他國家多數站在澳洲政府一方。它們認為facebook的做法審查了資訊流通，而且沒有了可靠的新聞資訊，只會令假消息在平台上自由傳播。加拿大文化遺產部長表示，加國將會進行類似的立法。英國建議開放資訊平台架構，或將facebook的網絡廣告部門分拆出來。歐盟正在草擬《數碼服務法》和《數碼市場法》，以限制大科技公司的行為。美國暫時不急於通過法例，但很關心反壟斷的問題。

facebook的舉措無疑是公關災難，有人認為它之前對新聞業的巨額資助，只是一種游說手段，以避開外來的監管，並非真心協助新聞業。澳洲這次事件是針對寡頭壟斷的首個案例，全球都在關注。此事反映一個國家可以很容易受到傷害，不能倚靠一些沒有規管的資訊網絡。政府之前未有重視開發其他數碼選擇，因而需要更多監管。新聞界也要自行開發其他平台，免受大科技公司所左右。

到了3月16日，澳洲新聞集團宣布與facebook簽訂3年付費協議，允許facebook付費使用澳洲傳媒的新聞內容，爭議正式告一段落。從澳洲政府和facebook的鬥法，可以看到一些重要議題：

（1）大科企權力過大

首先，問題的根源是大科技公司權力過大，它們和新聞機構的關係失去平衡，威脅新聞業作為資訊源的生存空間。物極必反，令到超級新聞集團起而反抗，向政府游說要求幫忙。

（2）政府和大科企部署有差異

其次，事件中顯示政府和大科技公司的部署及行為有差異。澳洲政府傾向規管，有決心立法，過程中有策略和堅持，政府內部各黨派能夠團結，背後得到大傳媒集團和應，站在道德高地勝了一仗。相反幾間大科技公司各有盤算，未能步伐一致。facebook在處理此事時明顯失當，成為眾矢之的，最後只好不情願地收回決定。但在和解過程中，它成功令澳洲政府在如要執行新的法例時作了溫和修訂，也展示了自己的驚人實力。facebook將來和新聞業能否達成長期協議，法例是否有足夠阻嚇力，仍然言之尚早。

（3）「分享利益」未從結構解決問題

第三，今次澳洲政府提出的只是個折衷方案，讓科技公司和新聞業分享利益，並非從結構上解決問題。取得初步勝利後，如何走下去？各國大概會因應自身的情况有不同做法。澳洲案例喚醒了大家對此問題的關注，新聞業會否受到鼓舞而乘勝追擊？前哨戰告一段落，日後或會有更多洽談角力。

（4）傳媒與科企伙伴關係如何繼續？

第四，新聞業（特別是報界）的前景會否看到一線曙光？近年新聞業的廣告收益大跌，只能努力發展網上收費訂戶，不過成效參差，只有一些新聞機構做出成績。今次案例令新聞業從大科技公司的廣告收益中分得一杯羹，能否令報業起死回生？新聞業內能否團結一致，傳媒集中度是否「足夠」，可以集體和大科技公司討價還價？雙方的伙伴關係如何繼續，是個有趣問題。

（5）科企數碼平台和新聞機構有何分別？

第五，事件也令人思考大科技公司數碼平台的性質。這些平台扮演什麼角色和有何責任？和新聞機構有何分別？美國法例中設有Section 230條款，保障了這些美國大科技公司的平台，不需要為其他人放上去的資訊而負責，確立了其性質是平台而非出版者。可以說它們有權力、有利益但少責任。不過近年假新聞充斥，尤其經過Twitter刪除了特朗普的帳號，facebook最近又禁制了緬甸軍政府的帳號，它們做出一些備受爭議的決定。特朗普曾經對Twitter和facebook表示不滿，揚言要廢除Section 230條款。將來如何演變，也是值得關注的。

此事引發了更多未來的關注。其他國家政府會否落實立法監管這些大科技公司？步伐如何？所用的模式和法例又是怎樣？結構性大變還是只作小修補？新法例的出現，會否令這些平台的市場結構出現變化？能否打破平台的寡頭壟斷？會否有其他小型競爭者出現？很多年前美國政府就曾分拆AT&T電話公司，改變了美國電訊業的面貌。現時幾間大科技公司富可敵國，將來的行為會否收斂，悶聲發大財之餘，變成良心企業？以後這些大科技平台會否和一些新聞集團出現「垂直整合」的合併？這些都關乎科技和傳媒業的未來。

作者是中文大學新聞與傳播學院教授、社會科學院副院長