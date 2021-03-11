香港還有沒有兩制？（文：陳帆川） (09:00)

第一，近期最熱門的話題，非科興疫苗莫屬。接二連三有長者在接種疫苗後身亡，輿論走向兩極。網民當然是大做文章，將兩者直接連上關係；政府則必然低調處理，否認箇中關連。問題是，為什麼在大陸沒有類似的討論呢？

大陸開打疫苗這麼久，幾乎沒有聽見什麼爭議和問題。不是說大陸疫苗就一定糟糕或者完美，只是如此大規模地接種極速研發的疫苗，全球人類都難免對疫苗有所疑惑，唯獨大陸人民一面倒地對疫苗全盤接受，爭相接種。懷疑的聲音哪裏去了？

在香港，雖說新聞自由敲響喪鐘，但目前這些不太敏感的議題，媒體還是能如實報道、發酵，網民還是能自由地討論。筆者認識好幾位長輩，原本見疫苗開打首天，長者們在電視鏡頭前歡天喜地，因而對疫苗信心滿滿要求預約，如今見接二連三有人死亡，紛紛打退堂鼓，靜觀其變。

不是說輿論嚇怕長者就一定好，重點是讓他們有知情權，基於公開資訊去判斷打還是不打，不會蒙在鼓裏。

第二，前年8月31日港島大型衝突中，16人被控暴動罪，僅一人入罪，法官並質疑部分警員的觀察。同上，這情况在大陸幾乎不可能出現。

雖然黃、藍兩派愛將法官分成黃官和藍官，但以處理該案的法官為例，雖然「放生」15人，但也明確地指出數百人堵路、叫囂、用激光筆照射警員及投擲汽油彈，毫無疑問是非法集結，構成暴動，關鍵是被告是否曾參與當中。那你說，處理該案的法官到底是藍或是黃呢？

實事求是竟也變成奢侈

香港人本來就以實事求是見稱，不講愛不愛國，也不講政不政治，但講道理。只不過今時今日，實事求是竟也變成奢侈。今天，我們尚可討論一下疫苗和判案，再過幾年可談些什麼，猶未可知。

執筆之際，北京兩會正舉行得如火如荼，除了討論香港政制，還有很多出色的建議，例如百度熱搜的「委員建議男女共擔社會化分擔家務」、微博熱門的「建議主流媒體適當減少娛樂欄目比重」。談這些話題算不算愛國，不知道，但至少不會被人說不愛國吧。

作者是新聞工作者、文化評論人