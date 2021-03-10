「愛國者」非新篩選 重建民主基礎（文：陸頌雄） (09:00)

回歸基本政治底線

我們要面對的，是香港長期以來扭曲的政治生態。香港的反對派，長期利用過去半個世紀的冷戰思維，以反對國家和否定國家的根本政治制度，作為政治旗幟和政治資本，以進入建制反建制。反對派在2018年立法會補選接連失利後，翌年便以反對修改《逃犯條例》為藉口，以顏色革命的手段，引爆政治風暴，令香港一國兩制到了岌岌可危關頭，黑暴令人惶恐不可終日，至今想起猶有餘悸。

然而在所有西方民主選舉中，「愛國者」是從政和掌握公權力的基礎。大家對公共政策可以有不同的意見，對角逐公職可以展開激烈的競爭，但前提必須是愛國者。以美國國會議員的就職誓辭為例：「余，（姓名），莊嚴地發誓（或肯定）余將支持並捍衛美國憲法，反對所有外國和國內之敵人；我將對此持忠誠並效忠；余自由承擔此項義務，無任何精神上之保留或逃避之目的；且余將忠實履行余即進入之職位之責。」

這誓辭正正體現出美國對公職人員的愛國、奉獻和鬥爭的精神是有要求。他們對於不愛國的，也定必追究到底，比如涉嫌發動國會山莊事件的前總統特朗普。可見「愛國者」不是異於西方民主制度，不是新的門檻、新的篩選，只是回歸基本的政治底線，重建政制發展的基石。

愛國是如此基本的政治底線，很可惜很多反對派人士一直不願意遵守，而且變本加厲，難怪香港的民主政治變得如此荒腔走板。有些人或會跳出來說，愛國這東西很抽象，但真的嗎？或許高尚的愛國，需要在危難時才能體現出來，像去年內地疫情期間，願意逆行到疫區救援的醫護們；但愛國的底線是可以客觀道出的，筆者想特別強調鄧小平的一段論述「何謂愛國者」：「尊重自己民族」、「不做損害祖國利益的事」、「不損害香港的繁榮和穩定」。

反對派所作所為罄竹難書

大家回憶過去幾年發生的事：反對派在自身利益的驅使下，長期縱容或鼓吹港獨分離思想，事無大小的對國家妖魔化，勾結外國勢力，以爭取外國政府制裁國家和香港為榮，更在2019年透過謊言文宣，製造仇恨，發動長期大規模的街頭暴力和網上暴力，「私了」異見者甚至無辜的市民和遊客，佔領破壞立法會，濫用程序癱瘓議會，導致社會嚴重撕裂，他們所作所為罄竹難書，肯定就不是愛國者了。愛國是民主的前提，社會必須凝聚愛國的共識，民主才能走下去，否則，在如此複雜的國際鬥爭的環境下，一些外國利益的代理人，透過一番政治操作，以漂亮的口號透過「民主選舉」上台，做盡出賣國家利益的事，最終社會更加民不聊生，發生顏色革命的國家可謂前車可鑑。這種「民主」，有意義嗎？

愛國者要摺起衣袖辦實事

香港是世界上最自由的地方，享有非常寬鬆的選舉規範，然而反對派一再濫用這些自由，誤判中央的包容是軟弱。如今中央只好主動出手，完善香港選舉制度，撥亂反正堵塞漏洞，也可算是反對派「成功爭取」。但下一步，我們亦要反思，為什麼這些反中亂港的人，政治上如此有市場？他們作亂的社會土壤是什麼？我們要從源頭解決問題，愛國者要摺起衣袖辦實事，拿出決心推動社會改革，令市民的生活更好，更有獲得感和幸福感，香港才能真正重新出發。

作者是立法會議員、香港青年時事評論員協會會董