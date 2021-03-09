50年不變中期 政制倒流20年（文：梁美儀） (09:00)

政府以疫情為由，押後去年的立法會選舉一年。如今中央為「完善」及建立一套「有香港特色的新民主選舉制度」，原定於今年9月舉行的立法會選舉，恐怕無可避免需一再押後至明年方有機會進行。年份，剛好是2022年。

經過佔中及反修例運動，在中央眼中，香港回歸逾20年，不但人心未回歸，香港一班反對派更企圖奪權變天，將香港變成半獨立政治實體，對國家安全造成威脅，中央最後決定在50年期限的中期，重構香港的選舉制度及政治架構，嚴格執行「愛國者治港」的目標。

經歷建制派在2019年區議會選舉的崩盤式慘敗之後，如選舉制度不變，按現時香港民意的走向，恐怕建制陣營根本無從在各級選舉中翻身。這或許說明了何以中央出手如此快且狠，勢要切斷反對派控制議會的任何可能。

中央全面親自抓 不再信任港人

按現時傳出的風聲，北京將賦予擴大了的選舉委員會兩大新功能，一是作為日後篩選式選舉的把關者，阻截所有不尊重中國共產黨領導的人士參選立法會，二是選出「較大比例」立法會議員，確保議會全面配合行政機關施政。

「選舉委員會」選舉立法會議員這種欠缺民主成分的小圈子制度，本屬回歸後的過渡產物，這制度早於2004年已壽終正寢。事隔10多年，這套封塵制度再度翻生，更可能成為選出最多立法會議員的機關，比直選和功能組別還要多。這意味中央對港管治要全面親自抓，不會再信任香港人，甚至同時會壓低商界及專業界在港的話語權。

過去港人理解的那套「一國兩制」，正式成為歷史。

作者是資深傳媒工作者