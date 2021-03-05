評財政預算案——不改思維 難解民困（文：周永新） (09:00)

紓困措施被市民批評「堅離地」

第一，是官員仍然擺脫不了「睇餸食飯」的思維，也離不開「管好條數」的角色。財政司長陳茂波在展開財政預算案諮詢工作時，即不斷強調：因為政府過去一年有龐大赤字，而未來數年情况也不會好轉，所以政府今年必須「睇餸食飯」，不能如以往財政有盈餘時般慷慨，且提醒市民必須有心理準備，今年的紓困措施只能適可而止。

為什麼政府必須「睇餸食飯」？這是港英時代存留下來的理財哲學：簡單來說，就是政府必須「量入為出」，避免長時間出現財政赤字，因此，政府必須「管好條數」，有多少收入就有多少支出；至於外國政府不時採用的赤字預算，香港財金官員從來連想都不敢想。

「睇餸食飯」的理財思維有錯嗎？不能說有錯，况且「量入為出」和「避免財赤」等原則，在《基本法》都可以找到。不過，在今年財政預算案中，官員把教育、醫療、福利等幾個經常性開支最大的項目，盡量壓縮來年增長的幅度，及將市民期望的「派糖」或取消、或削減，這樣就能達到「量入為出」和「避免財赤」的目標嗎？

無疑，香港正處於財政艱難的時刻，官員分配資源也必須更加謹慎，但要求各部門緊縮開支就是「管好條數」嗎？尤其疫情還不知要持續多久的情况下，增加醫療和福利的開支可說是政府無可推卸的責任，來年財政預算案中幾個百分點的增幅能追上需求嗎？况且，過去一年，不少非緊急症狀的病人無法得到適當治療，一些輪候院舍服務的長者和殘疾人士也未能安排入住院舍，預算案怎能忽視這些被拖延服務人士的需要？

今次財政預算案中，綜援、高齡津貼、長者生活津貼、傷殘津貼等社會保障措施，從去年多發一個月減至半個月，這種「無差別」的做法適當嗎？官員有沒有考慮不同社會保障受惠者的需要？領取高齡津貼（生果金）的長者，生活一般來說應過得去，不額外多領半個月津貼沒有問題，但綜援受助者是城中公認的窮人，四口之家少領半個月援助就是約6000至8000元，他們只會覺得政府涼薄。總言之，政府「派糖」要減甜，不是一律減半便可達到目的，官員必須從市民的需要出發，這樣才不會被批評「堅離地」。

失業貸款與失業援助是兩碼子事

第二，是官員墨守成規，理財無法跳出舊有框架。筆者過去有機會與官員討論民生福利問題，得出的結論是：政府在推行民生福利措施時，看來有兩項必須堅守的原則：一，是受助市民必須接受收入和資產審查，除了確保他們有經濟需要外，更重要是防止濫用，並令市民明白，他們如果有能力自救，就不應前來尋求協助。福利學上，這種做法稱為less eligibility，即申請條例應使市民覺得自己不符合資格，非到「窮途末路」不會尋求政府協助。二，是推出的措施，應避免成為政府經常性開支的負擔。今次財政預算案，政府以失業貸款作為藉口不設失業援助金，正好說明在民生福利事上，政府仍然墨守成規，採用的是港英時代存留下來的做法，並不察覺這套舊有的理財框架，與香港的實際情况其實已脫離，更未能解決當前失業者的困難。

新冠肺炎疫情於去年初開始，到去年下半年，失業率逐步上升，不少政黨和關注組織要求政府設立援助金，以濟失業人士燃眉之急，但勞福局長當時的回應是：這樣的失業援助金涉及「道德風險」，措施也會由暫時變成永久，一旦成為經常性開支，將增加政府財政上的負擔；局長還建議有經濟需要的失業人士申請綜援。局長拒絕設立失業援助金，思維離不開失業援助不能成為政府經常性開支，失業人士也必須證實自己有經濟需要才能得到援助。

這樣，失業貸款計劃可以取代失業援助金嗎？表面上，兩者都是給予失業人士金錢援助，但兩者的性質和效果並不一樣：失業援助要達到的目的，是協助失業者渡過一段艱難日子，讓他們有喘息的機會，想想日後要走的路，避免他們陷入徬徨無助的困境。失業貸款是完全另一回事：失業人士要借貸，現在坊間有多個途徑，政府的計劃只是條件較為優厚而已；所以，貸款並非政府無條件的援助，失業人士要考慮的，是他們目前是否有借貸的需要，將來又是否有還款的能力。政府不是常常提醒市民：「借定唔借，還得到先好借」？

第三，是政府的惠民措施仍是雨露均霑，並沒有以基層市民的利益作為優先。今年財政預算案的「派糖」措施，沒有驚喜是意料中事，但使筆者不解的，是政府既然有破紀錄的財赤，也預計未來幾年情况不會好轉，為什麼仍如過去幾年財政有盈餘時一樣，照舊「派糖」如儀，而且雨露均霑，不同收入階層市民都可得到一些「甜頭」？

政府須給市民看到自己站在弱者一邊

市民明白，政府有財赤，「派糖」不能如以往般慷慨，但這樣雨露均霑的做法，財金官員有否考慮市民的不同情况？市民會覺得政府是以基層市民的利益為優先嗎？公屋居民不再免租一個月，財政司長的解釋是：他們已享用政府的房屋福利，可以不再受惠。這種論調，政府有盈餘也一樣適用，為什麼他們以前可以免租一個月，甚至兩個月，今年卻要取消？官員有沒有想到：失業人士大多是公屋居民，為什麼薪俸稅和個人入息稅仍可寬減100%，上限1萬元，政府因此少收113.8億元稅款；但取消公屋免租一個月，按照去年的數目，卻只是涉及18.29億元？筆者無意在這裏搞分化，但想指出的是：政府既要紓解民困，就必須知道誰在疫情下受到的打擊最大，及推出的措施能否給市民看到，政府是站在弱者的一邊，是雪中送炭，並非錦上添花。

最後，筆者不明白的是：政府總是找自己麻煩，簡單的失業援助金不做，卻搞手續繁複的失業貸款；不用已有兩次經驗的現金派發，卻去搞限制多多的消費券。這種得不償失的舉措，怪不得派出的糖總是無法提升政府的民望！

作者是香港大學社會工作及社會行政學系榮休教授