批鬥政務官零成本 真心話地下化（文：陳帆川） (09:00)

左報先後批評食衛局和財庫局常任秘書長疑跟黃營拉上關係，包括在往績上打壓黃營不夠果斷，以及戴上疑印有政治口號的口罩。這種推理手法其實並不新鮮，只不過以往用在黃之鋒與戴耀廷等人身上，現在的目標人物轉移至政治中立的政務官。

這種扣帽子手法，網絡上常見，不分黃藍。例如黃絲也愛挖掘公眾人物喊藍店外賣的照片，以「證明」他偽黃，哪管他在民主運動裏發過聲。但由於這種訴諸情緒的推理方法並不嚴謹，往往只能一笑置之，傳統、正規傳媒不會採納。

這類文章只會愈做愈多

傳媒透過報道揭黑幕，是一場艱辛而漫長的過程，製作成本很高。例如有關元朗7．21事件的調查報道，以及高官僭建的新聞，都需要大量採訪、查冊、翻看閉路電視和網片。如果報道粗疏，一來無法令人信服，二來有可能被告上法庭。

不過網絡式的捕風捉影，只需要簡單一張圖片、一張合照，或者一個動作，即可將目標人物人格謀殺，而且不需要負上任何責任，卻不乏信徒。以往左報這樣做，基本上無法掀起話題，如今的報道威力卻有如重磅調查新聞，連政府都要急急解畫，令它成為低成本、高效益的「報道」方法。

可以預見，這類文章只會愈做愈多，掃射範圍愈來愈大。以葉劉淑儀為例，連登最近挖出她女兒在2012年接受訪問時談到：「我覺得美國生活較適合我，因為講英文」，「我成日撞到其他議員，同泛民的會啱傾些，好似不同黨的劉慧卿」。這些都是手到拿來的批鬥材料。網民鬧着玩，當然玩不大；一旦左報盯上，威力就截然不同。

人人自危，大家勢必更在意自己的「網絡足印」，減少發聲，減少麻煩，尤其是中間派、淺黃、淺藍。誰最願意大張旗鼓？自然是政治上最正確的愛國主義者。所以容易被人起底、載有大量生活資訊的facebook和Instagram等社交平台，人們講話將愈來愈隱晦，像玩猜謎；激進藍、紅則火力全開。

至於跟個人身分切割的平台，例如在Google和YouTube上搜尋內容，或者更受歡迎，因為觀看和留言，也無人知你身分。真心話地下化，就像大陸網民在微博與Clubhouse上的分別。

作者是新聞工作者、文化評論人