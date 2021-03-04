談談Clubhouse：聲音媒體與言論空間（文：李立峯） (09:00)

雖然社交媒體起起落落，誰也說不準個別社交媒體平台會如何發展，但Clubhouse確是一個有趣的現象。首先，作為一個社交媒體，要有邀請碼才能玩這一點，就已經很特別。一般而言，社交媒體有網絡外部性（network externality）的特徵，即是說，一般的社交媒體對用家來說有多少效用，視乎有多少其他人也正在使用該社交媒體。如果你是全世界唯一擁有電話的人，電話對你是沒有用處的，一定要有其他使用者存在，你才可以用電話通話，而愈多人用電話，電話就愈有用。也正如反修例運動期間的連登和Telegram，當愈多人以它們作為信息傳播和討論平台時，它們對運動支持者就愈有用。也因此，當前陣子有不少人討論從facebook「移民」到MeWe時，筆者心裏的反應是，不論這舉措是否值得支持，現實是，要以後者取代前者是很困難的，因為它需要大部分使用者在一段時間內一起轉移陣地才會有效。

排他性的好處與兩難

從這個角度看，一般社交媒體應該盡量吸納愈多使用者愈好，但Clubhouse卻嘗試走一條不同的路徑，要有邀請碼才能加入，建立了一種排他性。但這種排他性卻可以有幾個好處：首先是和社會上實際地存在的各種「會所」一樣，排他性多少代表着一種「特殊地位」。其次是一個通過邀請而建立和慢慢擴展的社群，會較容易維持社群的目的、宗旨和原則。對Clubhouse而言，排他性可以在某程度上保障平台上的討論內容和氣氛，亦令有心參與或聆聽討論的使用者對平台多一點信心。不過，如果排他性是Clubhouse到目前為止取得初步成功的因素之一的話，那麼它還是無可避免地要面對一個兩難，要不就是使用Clubhouse的人到了某階段後停止擴張，讓它能保留一定程度的排他性，要不就是隨着社群的不停擴張，排他性及其帶來的好處會慢慢消失。

聲音媒體易掀共鳴 適合multitasking

當然，排他性不是Clubhouse的吸引力的唯一來源，美國俄勒岡大學的學者Damian Radcliffe剛為哈佛大學的尼曼新聞實驗室撰寫評論文章，就強調聲音媒體的力量。他指出，Clubhouse之外，Podcasting本身就在不斷擴展中，Amazon的聲音圖書也銷情看漲。所以，聲音媒體東山再起是業已存在的趨勢，而Clubhouse可被視為這趨勢的一部分。他認為聲音媒體具親密性（intimacy）：音量的高低、說話的速度、語氣流露的感情和態度、語調的抑揚頓挫等，令聽眾更能夠通過感受去了解說話者，更容易跟說話者有共鳴。另外，聲音媒體可以是很好的「背景媒介」，人們可以在煮飯、洗澡、做運動、工作、做功課或睡覺前躺在牀上聽着，人們可以時而專注，時而處理其他東西，符合當下社會裏人們同時處理多件工作（multitasking）的習慣，純聲音媒體可以比其他媒體更無縫地嵌入到人們的日常生活中。

不再由專業壟斷 亦易於即時回應時事

到這裏，一些讀者可以已經意識到，上一段所談的優點，其實也就是傳統電台的優點。歷史上，這些優點使電台並沒有因為電視的出現而被淘汰。Damian Radcliffe自己就是做電台廣播出身的。Clubhouse跟傳統電台的分別是，作為社交媒體，節目的議程、時間的編排、主持的工作和發言的機會不再由少數專業媒體工作者壟斷。沒有龐複機構的制度限制，加上使用者發揮網絡資源動員的可能性，平台上可以很快地出現一些對社會和新聞事件的即時回應，例如緬甸的軍事政變和抗爭運動一開始，筆者就在Clubhouse上聆聽了一個以廣東話進行的關於緬甸的討論，其中有好幾位身處緬甸的香港人的分享。上周末演員吳孟達逝世，周日政府起訴參與泛民初選人士，在Clubhouse上都有差不多是即時出現的討論或分享。

對Radcliffe來說，聲音媒體東山再起是全球現象。對喜歡Clubhouse的香港人來說，該平台的價值，跟過去一兩年以至當下的社會和政治狀態大抵也不無關係。在筆者仍未收到邀請碼之前，在facebook上看見很多人在使用Clubhouse後感嘆，難得兩岸三地的人原來仍然可以理性溝通，談論香港的社會運動和新疆等議題，縱使態度上的鴻溝仍然明顯，但至少有願意聆聽的表現。有學者在評論Clubhouse時更搬出了德國哲學家哈伯馬斯的名字，不是每一個Clubhouse討論都能做到平和有理，但做得較好的那一些，令Clubhouse有哈氏筆下崇尚理性討論的公共領域的影子。

重新發現具批判性與理性討論的空間

對筆者而言，若要談哈伯馬斯，也可以留意哈氏對歐洲封建時代的分析，他指出那時代的歐洲社會出現一種「展現的公共性」（representational publicness），公共場域展示的是統治者的權力和權威，受眾被放到被統治者的位置，他們不用思考或批判，而是要對統治權力心存畏懼。哈氏師承法蘭克福學派，批評20世紀大眾媒體文化把公共性帶回封建時代。姑勿論哈氏的大眾文化批判是否合理，若談今天香港，當社會上的主流公共空間被假新聞和民粹聲音掩蓋，當說話者掌握的權力遠比其說話是否合理重要，當一幕一幕的打壓輪番上演時，借用哈氏的術語說香港的公共領域「再封建化」，實不為過。在這背景下，重新發現具批判性的討論的空間以及理性溝通的可能性，對很多人來說可以是一種安慰。

部分Clubhouse討論有圍爐取暖的味道，但不是指一群政治觀點「清一色」的人自顧自的「吹水」，而是一群仍然相信獨立思考，相信世事離不開「擺事實講道理」的人，聚在一起。這些討論不會在短時間內改變什麼，但一旦人們獨立思考，願意尊重事實和道理，就有可能被說服，想法就有可能轉變。中國大陸封殺Clubhouse，大概沒有多少人覺得驚奇。而無論Clubhouse這個社交媒體如何發展下去，人們還是會繼續尋找獨立思考和批判討論的空間。

作者是香港中文大學新聞與傳播學院教授