制度必須改革 為愛國者治港把關（文：周浩鼎） (09:00)

國務院港澳辦主任夏寶龍較早前就愛國者治港作了講話，有詳盡的探討及分析，的確，香港自回歸以來，在落實愛國者治港方面存在漏洞。

香港歷經2019年的黑暴，完全暴露了我們在現行制度中的漏洞，反對派政治人物帶領群眾進行黑暴動亂，有人更利用公職崗位明裏暗裏支援黑暴。反對派甚至公然勾結外國勢力，乞求西方制裁香港，繼而打擊中國。及後更有35+非法初選企圖透過癱瘓特區政府運作，威脅改變國家對香港行使主權的事實，骨子裏就是分離主義。

公民黨公然勾結外國勢力，要求外國制裁香港，但當他們報名參加立法會選舉之時，卻企圖推得一乾二淨，為的就是要蒙混過關。他們厚顏無恥地用盡辦法參加選舉，更加清楚看出他們知道議會崗位，對於他們勾結外國勢力可發揮的重要作用。

當日黑暴私了市民、縱火、掟汽油彈及襲擊警署，市民連外出正常生活的自由也完全失去。正是因為暴徒和反對派政治人物裏應外合，不論在街頭或議會，也在全方位進行黑暴動亂，對抗整個中央政府。

看清楚，原來攬炒派可以把目前香港社會的制度存在的漏洞運用得淋漓盡致，危害國家安全。

夏主任在講話中提到愛國者必然尊重及維護國家根本制度，本來理所當然的事，有人卻質疑為何要有此要求，不如倒過來看，如果愛國者帶頭做損害破壞國家憲政制度的事，後果會如何？

中國共產黨領導中國並且執政，是我們中國的憲政制度及憲政秩序，這是鐵一般的事實。中國能夠從1949年建國以來真正獨立自主，擺脫一窮二白，將經濟攀到直追美國，國際地位亦大幅提升，靠的就是中國堅決走自己的道路，為民族復興而努力，堅決沒有把西方民主選舉模式照搬。顏色革命，似曾相識，多少地區的政權，因為顏色革命被推倒，最後民不聊生，一片混亂。

香港有責任共同維護國家安全

儘管人們可以對中國共產黨存在成見，但也總不能越紅線，採取行動去尋求推翻國家政權，而香港是國家一部分，是命運共同體，休戚與共，有責任共同維護國家安全。

不要忘記西方反華勢力，透過各種手段包括引入西方選舉方式，從而瓦解中國，這是人所皆知的。香港的選舉及管治制度，如果沒有做好把關，分離分子和外國勢力代理人，可以利用現存漏洞透過選舉滲透公職平台，企圖以兩制去掉一國，終極可達至分裂國家的目標。香港這片漏洞，我們可以坐視不理嗎？因此，選舉方式必須適當改革。

大家仍記得當年國民黨的李登輝，原來骨子裏是個台獨主義者，擔任總統期間不斷暗地裏支援民進黨，所謂開放民主，其實就是向台獨邁進。

今天愛國者治港，的確有必要透過制度改革嚴肅落實。

作者是立法會議員、民建聯副主席、香港青年時事評論員協會主席