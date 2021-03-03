政體大變 「人人過關」（文：陳景祥） (09:00)

「人大網」在2019年9月18日刊出文章〈新中國70年國家政權建設的光輝歷程、偉大成就和經驗啟示〉，開宗明義就指出「政權問題，是中國革命的根本問題……能否建立起一套新的行之有效的國家制度體系與機制……是事關黨和國家長治久安的根本性、全局性問題」。

中共治下 政權建設是頭等大事

香港跟內地雖有「兩制」之異，但在中共治下，不管什麼地方，政權建設從來都是頭等大事。政權建設，關鍵是權力掌握在什麼人手中：在大陸，制度體系是由黨領導下形成管理國家的制度，具體就是由黨委領導；香港因為行一國兩制，政權掌握在特區政府手中，中央政府則透過《基本法》賦予的權力間接介入特區政府的管治；這種體制，中共不能直接領導。

至於行政長官，主要是北京「信得過」的人，但由於不是經中共系統內培植、提拔，也不能以黨紀約束和監控，中共和特首之間的關係非常微妙。特首的問責方式是定期向中央領導人匯報，領導人循例表揚、勉勵，是形式多於實質。

理論上，行政長官和國家主席或總理之間是上下級關係（前者下級，後兩者上級），然而中央領導只能循基本法的框架介入港政，特區政府內部有很大部分權力都歸行政長官，中央只能透過其他方式發揮影響力（例如回歸初期中央領導人接見特首會特別「贈兩句」，像敦促特首「查找不足」，在輿論上向特首「施壓」）。

2003年50萬人上街之後，中央開始改變策略，到2008年提出「兩支管治隊伍」，第一支是特區政府班子，另一支則是中央、內地從事香港工作的幹部隊伍，主要是港澳辦、中聯辦，還包括中央部委涉及港澳工作的部門，是兩支平行而走的隊伍，表面上管治實權仍然操在特區政府手中，然而過去被視為敏感的警政、選舉等工作，內地的管治隊伍都設立了相應機構，「影子政府」的規模其實已經成形。

到去年5月人大公布立《港區國安法》，7月國安公署正式成立啟動，成為中央政府在香港的第四個派駐機構，可以合法地在香港蒐集國安情報，並「監督、指導、協調和支持」特區政府維護國安的工作；公署人員值勤時，不受特區政府管轄。

國安公署是第一個可以公開在香港執行職務的內地機構，但僅限於國家安全的範疇，到了夏寶龍提出「愛國者治港」，涉及的是整個香港特區政權，未來都會置於中央的管控之下，落實中央的「全面管治權」。

中央由間接變直接掌控特區政府

落實「愛國者治港」，對香港政局會有什麼影響？

先看京官對「愛國者」訂下的三大標準：一是真心維護國家主權、安全、發展利益；二是尊重和維護國家的根本制度和特區的憲制秩序，不允許損害中國共產黨領導的社會主義制度；三是全力維護香港的繁榮穩定。

很明顯，未來治港的「愛國者」會以政治標準先行，以「紅」為主，「專」其次，先要過了「政治關」才具備資格成為特區政府一員。至於「政府」所指的範圍亦會擴大，包括行政機關中的問責班子、政府部門、公務員體系、行政會議、立法會、區議會、公營機構、司法機關等。決定誰是愛國者的甄選程序，中央有最終話事權；換言之，中央由以往間接控制，變成直接掌控特區政府，把「政權建設」推向一個新階段。回歸初期到2019年，特區政府仍勉強維持着高度自治、尚有一定自主性；從2020年開始，中央落實全面管治權，真正的決策權已在中央手中，特區政府僅負責執行，情况一如殖民地年代的港英政府。

北京失仲裁人角色 全面管治直面矛盾

中央落實全面管治權之後，理論上北京應該可以放心，因為政權內全是「信得過」的愛國者。但從另一角度看，過去施政失誤、不得民心，港人的矛頭都指向特區政府，遇上矛盾無法協調時，中央在背後就負責協商、調停，擺平各方利益，地位比較超然，不會成為港人直接針對的目標。

愛國者治港、中央全面管治，意味着北京由幕後走向台前，赤膊上陣，特區施政的好壞，將直接跟北京掛鈎，屆時如果施政失誤，港人的矛頭將會直指中央，北京失去了最後仲裁人的角色，未來的矛盾也會直接在香港和中央之間產生。舉個例，香港土地問題長期懸而未決，港人過去歸咎於地產霸權、特區政府無能，以後港人直接向北京陳情，要求解決新界土地問題、要求在大陸水域填海支持香港，中央政府會如何處理？

反對派只能「上街」 政治衝突或更激烈

還有，愛國者治港就是要把「非我族類」全部逐出政治體制之外，以後反對派不管是溫和還是激進，都再沒有循議會路線爭取的空間，只能走上街頭作體制外的抗爭，政治衝突可能更加激烈。反對派雖然在議會消失，但他們的支持者是否願意把選票投給「愛國人士」？按過去選舉泛民建制得票六四比的「規律」，以後能夠參選的人如果只能代表四成選民，議會到底有多大代表性？香港政局會更穩定，還是埋下了衝突更激烈的禍根？

說到底，把反對派逐出議會之後，還需要爭取民心，實現人心回歸，否則愛國者即使成為治港主體，也解決不了香港最深層的政治問題。

港英年代幾座「大山」一一被「修理」

在宣揚愛國者治港之餘，「政權建設」的另一項工作，是要剷除港英年代的幾座「大山」，包括司法、媒體（特別是香港電台）、教育、公務員；這些被指為桀騖不馴的界別，都是一國兩制之下最能反映香港特色及兩制差異的範疇，有人雖然看不順眼，但它們卻是組成「香港特色」的重要部分，但如今正面臨一一被「修理」的命運。

最近高級公務員、剛獲晉升為食衛局常秘的劉利群遭《大公報》翻舊帳圍攻，指她長期放任「黑暴」文宣。新民黨主席葉劉淑儀發文，指鋪天蓋地式的人身攻擊恍如「文革風暴」，令人擔憂。我不認識劉女士，只就事論事：按照現行體制，公務員聽命於問責局長，如果劉利群放任「黑暴」文宣，是她個人決定？她的上司（食衛局長）有沒有作出過任何指示？放任「黑暴」文宣是政治責任，理論上應由局長負責，為何要算到署長頭上（劉利群當時是食環署長）？

劉女士應該參加了宣誓效忠，表達了忠誠，為何仍然要受質疑？甚至牽上她丈夫是「黃絲」的「罪名」。如果「罪名成立」，很明顯，這是一條株連罪！

要「人人過關」 沒有「政治中立」

「文革風暴」令人留下慘痛回憶的，是在那個「極左」的政治狂熱年代要「人人過關」，對政治問題，每個人都需要公開表態、表忠，沒有「政治中立」這回事（《問責制主要官員守則》列明，公務員隊伍應保持政治中立）。「愛國者治港」預示了香港政制將有一場大變，而在變的過程中，政治熱度也在急速升溫，令人擔憂，也令人不安。

作者是資深傳媒人