安心復課的最佳選擇（文：王偉傑） (09:00)

半天上課允教師檢測 ​​有效截斷社區傳播鏈

自2月15日開始，每名合資格的教職員可透過「社區檢測中心預約系統」每14日接受一次免費檢測服務，而多區均設有社區檢測中心。教育局早已宣布上課時間以半天為限，故校方有足夠的空間安排教師在不用上課的時間到附近的社區檢測中心定期檢測，具體的行政安排並非如想像般難以執行。自2019年9月1日起，每間中小學都設有具大學學歷的行政主任一職，以他們來統籌學校約60至70位教師的定期檢測結果進度，相信能夠應付得來。

去年5月27日開始分階段復課，所有學校已做好防疫措施，以盡量減低病毒在校園傳播的機會。然而，防止校內感染的最徹底方法，便是切斷包括無徵狀患者的病毒傳播鏈。根據統計處的數據，2019年全港的中、小學及幼稚園的教師人數分別為29,304、27,987及14,389，合共71,680。假設所有中、小、幼教師都能定期進行病毒檢測，對於截斷在社區內的病毒傳播鏈有極大幫助。當然，最徹底的方法是所有中小幼的學生都同樣定期進行病毒檢測，但考慮到，截至2019年，全港中小幼的學生人數分別為327,394（日校）、373,228及174,297，合共874,919，是全體教師人數的12.2倍！以現時的社區檢測中心規模及每日可承受的測試，現階段為全港教師定期檢測更為可行。

教師肩負「擬家長」角色​​ 定期檢測符家長期望

有意見認為要求教師全面檢測是剝削教師的選擇權，但持這種論調的人似乎忘記了教師的天職。按照香港奉行的普通法，教師肩負了「擬家長」（in loco parentis）的角色，家長將自己兒女交託到校內的老師照顧，自然會產生對教師盡力保護自己兒女的合理期望。在疫情還未受控下，教師透過定期檢測確保自己不是新冠肺炎的病毒散播者，正是履行「擬家長」角色的負責行為。若只執著於選擇權，而忽略了盡力減低學生在校園內受病毒感染的風險，那未免本末倒置。

早於去年11月，世衛新冠肺炎疫情應對評估專家組成員兼國家衛健委高級別專家組組長鍾南山院士，已明言香港的當務之急是需要進行新冠病毒全民核酸檢測。若當時特區政府從善如流，可能有機會避免疫情在港的第四波爆發。「亡羊補牢，尚未為晚」，教育局現在將全校教職員作定期檢測列為全面復課的條件，總算是虛心地回應了專家的建議。若只引用一位胸肺科醫生回應媒體的個人意見，而全盤否定定期檢測對截斷社區隱形傳播鏈的成效，又是否過於武斷及欠缺科學理據呢？

文憑試考生最後衝刺​​ 響應檢測作正確選擇

今年的文憑試開考日期已順延至4月23日，距今只有不足兩個月，許多任教中六的教師都憂心如焚，希望能全面復課，為今屆的文憑試考生作最後衝刺。長期留家在網上學習，不但大大減低學習效能，學生終日留在家中更容易如困獸鬥般跟家人產生摩擦。現在疫苗接種已經開展，各位教育界的同工何不多行一步，為自己及學生的健康着想，響應定期檢測的呼籲，為師生早日安心復課作出最正確的選擇？

作者是香港未來教育協會評論部總監