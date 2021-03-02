政治大清洗（文：梁美儀） (09:00)

北京喉舌報近日連番有報道點名批評剛升任食衛局常任秘書長的劉利群，在任食環署長時，未有在反修例運動期間，及早清理「連儂牆」上的標語，其後反而迅速清除支持香港《國安法》立法的標語，是雙重標準，質疑如此表現，何以仍能升官。

被針對的，還有財經及庫務局常任秘書長劉焱。她被指早前在出席《財政預算案》記者會時，佩戴印有疑似用數字「5、1」拼成的商標、暗撐反修例運動的港產口罩。劉焱事後澄清，從來不知悉該標誌跟「5、1」有關連。

AO、司法人員任命 難逃「中央直接抓」

從慣常的香港價值觀之，這兩位常秘被批評的，倒是莫須有的罪名，有被人趁機揪辮子之感。引用前保安局長葉劉淑儀形容，這種文革式的批鬥，最終將令這班本來掌政策制訂及執行的官員，為免動輒得咎，將來行事必將政治正確先行，政策合理或公平與否為次，對香港社會原有講求公平公正價值，將帶來深遠的負面影響。

從這些報道亦可預視，中央不單要親手管問責團隊的任命，連以前由公務員事務局長負責的政府高官人事調升安排也要插手，以確保行政機關的重要崗位，都由中央眼中的「真正愛國者」擔任。除了常秘，其他部門首長、主要公營機構的領導人，相信也將納入中央參管的雷達系統之內。

最令人關注的，是將來司法人員的任命，中央會否也參與其中？答案也許大家已心裏有數。一旦根本性改變香港的司法獨立，香港就真的完蛋了。政治上的過度清洗，最終會令香港變成一個儼如失去免疫力的病人，隨時一命嗚呼。

作者是資深傳媒工作者