消費券限制多多淪劣幣（文：阮穎嫻） (09:00)

消費券的替代效應

派消費券和派錢一樣，當然可以增加消費。但問題是增加得多還是少，值唔值？經濟學中有所謂「消費平整（consumption smoothing）」的概念。簡單來說，就是如果從天上掉下一張1000蚊紙，你不會立即花光，而是將這筆突然增加的財富，大部分儲起來，日後慢慢花。同理，政府派5000元，大部分財富會被儲起來。儲多少因人而異，朝不保夕的升斗市民會花多點，有錢的人會儲多點。

有讀者可能認為，消費券的最大優點，是它有時間限制，逾時作廢，所以不能儲起來，市民會在限期內用盡消費券購物，不用白不用。相反，現金可以儲起來不用。但這想法並不全面，忽略了「替代」考慮。

譬如，消費者計劃在某月消費3000元。得到1000元的消費券後，那人只會用2000元現金，加上1000元的消費券購物，即是把1000元的現金消費替代成消費券，沒有增加消費。另外，有說消費券將會限制不能用於海外購物，這些限制的作用也不大。只要把本地消費用消費券交易，把省下來的錢用於海外購物，同樣不會改變計劃消費。

消費券促進的額外消費有限

因應疫情，最近澳門、台灣、新加坡等地有派消費券。在此之前，日本在1999年派過消費券，台灣在2009年金融海嘯後也有派過，有經濟學者詳細分析這兩次派消費券的效果。

研究發現，日本1999年派消費券，並沒有增加非耐用品和服務的消費，但日本人買多了半耐用品（如衫褲鞋襪等），派100元的消費券會增加消費約10至20元，而且對推動窮人消費的作用比較大。

而台灣2009年派消費券比較有趣，不少商戶因應政府派消費券，推出額外優惠，來吸引顧客幫襯，因此有人願意用高於市值來買消費券，以享受這些優惠。但總括而言，大部分民眾使用消費券購物，買的是早已計劃了的商品，即使沒有消費券，他們還是會買相同的商品。政府派100元消費券，平均增加消費24元，但有部分是因為商戶的優惠，把這些優惠撇除後，增加的消費只有16元。

政府對消費券成效估計樂觀

根據上述結果，可大約估算今次香港派消費券的效果。這次派消費券惠及約720萬人，每人5000元，總共派360億元。假設每人增加消費額為消費券總額的16%，那麼派消費券直接使消費增加約60億元。當然，商店店東賺錢多了，也會增加消費，餘此類推。假設這些間接消費刺激加起來也是60億元，估計消費券的成效約120億元，約為GDP的0.4%。

陳茂波表示，派消費券對經濟的提振作用有0.7%，即約190億元，比以上估計稍為樂觀。

另外，假設政府把這筆錢（360億元）直接花掉，根據學術文獻，政府使1元GDP，大約增加0.5至1元的乘數效應，對經濟的提振作用有180億至360億元，會比派錢或派消費券多，主要原因是派錢或消費券給市民，市民會把一大部分儲起（如派限時消費券，市民會用掉消費券，儲起現金）。但政府不知市民的偏好，未必能把錢用得其所，還錢於民，雖然GDP提振較少，但市民會較開心。

消費券是「劣幣」

消費券的用途相當於貨幣，但它比貨幣有更多限制。政府想利用這些限制（如有限期、不能買某些商品和服務等）來提振經濟，但上面已說明為何這是徒勞無功的。因此派消費券相比派錢，並沒有優點，只有缺點。

用一句英文諺語，派消費券其實是「reinvent the wheel」（重新發明車輪）。好好的錢不用，偏要創造一種新的貨幣，而且諸多限制，其中要處理的法律和行政問題多不勝數。

例如：是否能拒收消費券？商戶怎樣兌現？老人家不會用或沒有智能手機怎麼辦？很多商戶未必有電子支付裝置，因為這些公司本身要抽成，這個做法首先對電子支付公司有利，然後安裝電子支付機的商戶通常是比較大型及連鎖的。以電子支付發消費券，就是將本來對小店的消費力撥向這些大商舖。而且，本身某些店舖可能價格較低，但由於不能用電子消費券，所以市民就會向願意收取電子消費券的商舖，購買同一樣貨品，但價錢較高，這樣也不見得很有效率。

解決這些問題，訂立法律框架，然後聯繫電子支付供應商、招標等，費時失事，不僅增加行政費，也令消費券到市民手上之日遙遙無期。

消費券是「劣幣」，現金是「良幣」，劣幣驅逐良幣，所以大家會盡量把劣幣花掉，把良幣儲起，這是顯然的道理。

分期付款好管閒事

最後講講政府計劃分5個月每月1000元發放消費券，這也是下策。其用意何在，我真想不出來。上面提到日本和台灣的消費券都是一次過發放，然後給半年至約9個月時間使用。設定一個月限期，嘗試限制市民要盡快用掉消費券，除了令消費券限制更大，沒有其他作用，因為市民懂得替代原則。

觀乎市民觀感，這招分期付款令市民有點不滿。這也可以看到本屆政府思維，喜歡控制市民一舉一動，限時限刻。我與朋友說笑，如果推而廣之，不妨考慮每日早上7時派30蚊消費券，4小時後作廢，一定要到指定食肆買早餐，但不適用於煙肉腸仔即食麵，以保障市民健康，豈不是更體現政府的關懷備至？

參考資料：

．Chang-Tai Hsieh, Satoshi Shimizutani and Masahiro Hori (2010) "Did Japan's shopping coupon program increase spending?" Journal of Public Economics. 94: 523-529.

．Kamhon Kan, Shin-Kun Peng and Ping Wang (2017) "Understanding Consumption Behavior: Evidence from Consumers' Reaction to Shopping Vouchers" American Economic Journal: Economic Policy. 9(1): 137-153.

作者是港大經管學院講師