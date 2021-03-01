憲政失效：香港的雙結構性財赤（文：黃偉豪） (09:00)

在公共財務學上，財赤基本上可以分成周期性和結構性兩大類，只有結構性財赤才帶來至大的憂慮。一般的財赤，即周期性赤字（cyclical deficit），隨着經濟周期的循環而轉變，政府收入在經濟收縮時下降，但在經濟上升時增加，全屬正常現象。只要設立財政儲備，懂得積穀防饑，自然可以保證政府的支出和服務，在經濟轉差時仍然不受影響，市民生活如常。

經濟的結構性赤字：公共財政和經濟結構失平衡

真正要預防和避免的，並非一般的周期性赤字，而是結構性的赤字（structural deficit）。而結構性財赤也可分成經濟和政治兩方面，兩者的根源均和制度上的缺陷有緊密的關係。經濟上的結構性財赤，是源於公共財政制度與實質經濟發展脫節，而政治上的結構性財赤，就是因為政治制度上的安排失效，包括了用憲法促進政府的理財紀律（fiscal discipline）的措施被架空而造成。兩者均要靠制度的改革才能杜絕，不幸的是兩者均同時在香港出現。

過往較多人談論和注意的只有經濟上的結構性赤字。它是指政府的公共財政制度和經濟結構失去平衡，因此有機會在經濟好景的情况下，政府仍然入不敷支，出現財赤。在這一方面，香港最為人詬病的結構性問題，是稅基過於狹窄，政府居然長期有過半的收入，是依賴於和實體經濟脫節、與終日炒炒買買的熱錢息息相關的泡沫經濟，即賣地、股票買賣的印花稅及投資等收入。

這使萬一泡沫爆破時，政府的財政便隨之崩潰，市民的生活亦苦不堪言。香港在九七金融危機及2003年沙士疫情時，便出現過以上的情况。可惜，香港直到今時今日，仍然未有任何全面的公共財政改革的具體計劃和時間表，來針對經濟上的結構性赤字問題，例如過往有關擴稅基的改革方案，長期停留在討論又再討論的初步階段。

政治的結構性赤字：政制帶來盡量加大開支的誘因

令人感到意外又憂心的是，近期因應政治形勢的急劇轉變，香港更面臨政治的結構性赤字衝擊，形成了雙結構性赤字的問題。從定義上來說，政治的結構性赤字，是指政治制度為市民或政府帶來誘因，盡量加大政府開支，來滿足自己的利益。從此角度出發，香港在稅制上對普羅大眾較為慷慨，不少人不需要交直接稅如薪俸稅及利得稅，但又可享受公共服務，已造成一定誘因，在政治上不斷向政府施壓，加大福利開支。

在《國安法》後的香港「新常態」下，香港政府已缺乏民主參與去爭取市民的支持，只餘下透過資源來解決社會上的矛盾和紛爭，無形中是以「派錢」來滿足市民的訴求，也可以透過各式各樣的大型項目，包括了成本效益不高的基建及投資項目，以回饋及獎賞在社會上支持自己的不同利益集團。派的錢從何來？因大幅加稅只會使政府不受歡迎，過往積下來的財政儲備自然成為了支持「派錢」行動的「水塘」。

由3位美國學者最近在The Journal of Politics發表、名為〈論憲政化平衡預算〉（On Constitutionalizing a Balanced Budget；註）的一文，便對政治上的結構性財赤，作出了分析和實證研究。根據相關的理論架構，香港的財政儲備在學術的概念上，可以被視為「公共資源」或「共有財產」（common-pool resource）。它的主要特色共有兩個，一是在使用上有排他性或敵對性（rivalry），即一個人用了，其他人便不能使用；另一個特點是，因資源是屬於大家，所有人也有權使用。在這兩個特點下，便會產生著名的「公地悲劇」（tragedy of the commons）的問題，即大家只會「鬥法」把公共資源耗盡。

基本法威信已削弱 107條約束力大不如前

以上的分析套用在香港財政儲備上，每個特首均想用它來討好自己的選民或支持者，若今屆的特首不盡用儲備，到頭來只會益了下一屆特首。所以，只要可以用儲備來抵消財赤，任意加大政府開支的先例一開，上述「公地悲劇」的情况便會立即發生，鼓勵理財的官員鬥快花盡所有的儲備。幸好，這個問題並非死症。根據文章對全球52個國家、由1950至2011年的數據分析，在憲法中加入要求平衡財政預算的條文，是一個有效的解決辦法。

有見及此，早在《基本法》的起草期間，中央已擔心回歸後充滿誘因令政治人物去加大政府開支，以公共福利交換選票，討好選民，所以在制訂基本法時，特別加入了第107條。條文明確指出：「香港特別行政區的財政預算以量入為出為原則，力求收支平衡，避免赤字，並與本地生產總值的增長率相適應。」107條發揮了金剛圈的作用，防止特首等人濫用公帑，耗盡儲備。可是，在中央全面接管香港後，基本法作為憲法的威信及地位已被削弱，107條的約束力也變得大不如前，政治的結構性赤字問題一夜間出現並惡化。補救方法只有重建一個有效制衡當權者的憲政秩序，重申確立基本法的威嚴。

在政府的眼中，錢能夠解決很多問題。可是，倒過來說，沒有錢便成了天大問題。今天已有高達逾2000億元的財赤，而香港只餘下不足1萬億元的財政儲備，以現時這個「燒錢」速度來計算，政府在數年內便會山窮水盡，要靠大幅加稅、縮減開支及借貸度日。若我們不盡快從制度入手，堵塞結構性財赤的根源，這一天的來臨不會和現在相距太遠。

註：Amick, J., Chapman, T. & Elkins, Z. (2020) "On Constitutionalizing a Balanced Budget." The Journal of Politics, Volume 82, Number 3 （published online：doi.org/10.1086/707618）.

作者是中文大學政治與行政學系副教授