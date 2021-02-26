愛國者治港：另一種政治攬炒（文：葉健民） (09:00)

首先，夏寶龍「老調重彈」，指香港今天陷入如此險局，完全是錯在港人。言下之意，中央完全是被迫出手撥亂反正，因為港人長期無視中央關於紅線、底線不可僭越的善意提點，也一直錯誤理解一國兩制的正確方針。所以，實情並不是中央違背一國兩制承諾收緊特區自治權限，一切皆因港人不識好歹咎由自取。其次，夏寶龍再次提醒港人要分清莊閒，絕對不能對國家權威有半點不敬質疑，更加要明白特首權力來自中央授命，是執行落實北京對港政策的代表，挑戰特首便等同於否定中央，朝野各界對特區政府只能全面配合，否則後果自負。第三，整個發言再次說明中央全面直接介入特區管治的決心。夏寶龍把說話說得明白，就是為了保證特區的「長治久安」，北京必須主導完善有關選舉制度的過程，以確保愛國者治港的原則得以充分落實。中央這種架空特區政府赤膊上陣的介入手法，在去年《港區國安法》的立法過程之中已見端倪，並不太令人意外。

打擊面如斯廣泛 教人心寒

但即使我們明白香港的狀况早已迅速下滑，中央也堅決以泰山壓頂的姿態去剷除異見，夏寶龍講話的當中幾個信息，也依然令港人心碎，叫人難以釋懷。

北京要整治香港的反對力量是意料中事，但打擊面如斯廣泛，依然教人心寒。北京要確保異見人士無法晉身各級議會甚至加入政府，絕不教人意外，但夏寶龍卻表明這些關卡必須擴展至特區政權架構「身處重要崗位、掌握重要權力、肩負重要管治責任的人士」。這3個「重要」，便意味打擊面將會遠超大家原先預期，而所謂「政權架構」意思就是指涵蓋範圍將不限於政府。夏寶龍已明言必須確保司法機構和法定組織由愛國者掌管，但對社會有重要影響的、獨立於政府的金融監管單位，政府控股的公共服務事業，以至全數由公帑支持的各間大學的負責人，可以置身事外，不受以愛國標準為名的政治審查嗎？我十分懷疑。誰才算負有「重要管治任務」？誰要先過政治關才可上任？界線在哪裏？恐怕就是領導說了算，任何在京官眼中足以構成些微威脅的也應難以倖免。

愛國必須愛黨 六四維園晚會已成絕響

愛國必須愛中國共產黨的說法，首次說得清清楚楚，也意味着港人過去一直珍而重之的六四維園晚會已成絕響。愛國是其次，親共是前提，哪怕支聯會那一群「大中華膠」活化石如何認中關祖，它以「結束一黨專政，追究屠城責任」為己任的立場，被打為非法組織只是時間問題，絕無懸念。港人悼念六四的自由，回歸以來一直為國際社會視為香港人權狀况和特區自治程度的指標，雖然近年活動不斷受新一代質疑譏諷，但一年一會數以萬計的市民扶老攜幼到維園點起一點燭光、為濁世帶來一剎光明的傳統，世代相傳，是過去30多年來香港公民社會的重要標記。這一點光沒有了，我們僅有的自由也所剩無幾。

普選夢到此為止 封殺異見削弱議會

香港人40多年來的普選夢，也到此為止。香港的民主運動始於1980年代，港英政府提出要發展代議政制，燃起了公眾對自由選舉的渴求，而《中英聯合聲明》以至《基本法》肯定了公權由普選產生的方向，也是中央對香港人以至國際社會的莊嚴承諾。但過去數年，特區政府卻處處為參選資格設立篩選關卡，而人大釋法更為褫奪民選議員資格立下先河。夏寶龍的發言，開宗明義說明選舉制度必須改革，但絕不能照搬或套用外國制度，潛台詞當然就是說要符合國家安全計算，是否合乎平等公義的原則並不重要，港人的合理期望更是無關宏旨。但講話更重要的一點，是制度改革必須落實行政主導體制。可以預期，這種改革不單在於徹底封殺異見人士晉身議會的機會，更會對立法會的權力進一步閹割和削弱，務求令誰人也無法利用議會去拖政府的後腿。香港人多年來企盼透過手上一票去制約公權爭取公義這一場夢，大概已到了夢醒時分。到了今天，大家只能要學習由建制派保皇黨壟斷的議會的常用關鍵詞。在那裏，對政府還可以說的，大概只有感謝、支持、理解和肯定。

「要紅不要專」必然迅速蔓延社會各領域

總有人會說，我不關心政治，從來無意參政，也並非身居要職，「愛國者治港」以政治忠誠度去決定個人政治權利的邏輯，對自己無甚影響。這個說法，忽略了夏寶龍的政治論述，實質上已經徹底顛覆了香港社會過去賴以成功的根本：社會流動取決於能力，用人唯才、能者居之是決定誰人可上位的決定因素。但愛國者論就是一切以政治行先，決策者管理層是否有真才實學不是重點，「鬥紅」才是生存之道。這不止關乎公共權力的分配，因為當社會頂層以此作為主旋律，很快便會上行下效，這股歪風必然會迅速蔓延到各個社會領域。但愛國不愛國卻是難以說得清楚，什麼是「國家發展利益」？怎樣才算「保持特區繁榮穩定」？善意進言和惡意攻擊又如何區分？凡此種種，如何定奪，實際虛無縹緲，全無準則。在這種生態下，在愛國問題上花言巧語裝模作樣才是王道，誇誇其談政治獻媚變成向上爬的潛規則。這種要紅不要專、政治姿勢重於才幹能力的社會規律，是對香港社會一直信奉的、恪守專業唯才是用的精神的全面否定。

生存辦法就是揣摩上意 徹頭徹尾法治淪亡

從更深一層意義來看，讓這種不着邊際的務虛講話去主宰香港未來，等同接受以政治語言替代法律、用長官意志取代規章條文。但聖意難測難以捉摸，在這種全無規律唯權唯上的情况下，我們根本無法預期計劃自己的未來和仕途部署。大部分人的生存辦法就是全心全意去揣摩上意，有野心更上一層樓的人更會不顧一切，按自己對中央政策的理解，去層層加碼寧左勿右，結果所有既定程序制度法律原則便變得不再重要，這就是徹頭徹尾的法治淪亡。這又豈止關乎一小撮人的事，又怎能認為事不關己？強權在前，我們也許無力反抗，但道理是非還是要分得清楚。

刻意顛覆國家者不容於政權看來大條道理，立法去保障國家安全也似是順理成章，但把政治考慮視為主宰整個社會發展方向的唯一因素，讓忠誠程度成為凌駕性的用人原則，就無疑是把香港任由政治投機主義者盡情蹂躪。今日香港，那些曾深受港英政府寵愛、曾向英王宣誓效忠、家人早已擁有外國護照，或以協助他人入籍他邦以圖利的人，反而被視為愛國者，這又是何其諷刺？為了排除異見，任由香港百年基業由這些無德無能者予取予攜，甘心讓這個國際城市凋萎枯乾，就正如西諺所言，是「把嬰兒和水一併倒去」。為求達到政治目的，不惜玉石俱焚，這又何嘗不是一種政治攬炒？

作者是政治學者