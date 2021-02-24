愛國者會以命保家國（文：張國樑） (09:00)

「愛國者治港」非常合理

香港從英殖時代走到現在回歸祖國23載，由過去華洋不平等制度、英屬全操控管治模式及港人缺乏議政空間等，至當前立法會全部議席選舉產生和制度化提名特區首長予中央人民政府任命，這一切盡展在「一國兩制」有效實施之下，香港變成更自由開放和民權滿載的地方。可惜，爆發了標誌「港獨」為軸心的黑暴事件，社會秩序近乎失控，民生經濟受到嚴重拖垮，一班挾洋自重的政棍搞亂政治生態，威脅特區政府管治，將香港推向死胡同。若是愛這個地方，為何要破壞它呢？香港是吾家，也是祖國不可分離的一部分，生於斯長於斯，愛國是理所當然的事實；不認祖宗的人，不屬於這裏的，亦沒有資格去再理這個地方的一切了。

全世界沒有一個國家的人民會以分裂來爭取自身權益，誰都明瞭沒有國哪有家，沒有國就已代表失去所有尊嚴和權利，也談不上什麼群體利益了。還有，世界上沒可能有「分裂主義」導彈，只會聽到有「愛國者」導彈，因為它們為了保護國家而存在。又再舉一個例，年初美國國會大樓遭嚴重衝擊時，政府無論作什麼反應，沒有別國多發一聲指摘，所做一切變得理所當然，為何？很簡單，首先那時新當選總統的拜登出來，呼籲時任總統特朗普保衛憲制秩序，其次這是美國內政，不是該國國民就基本沒資格去妄加點評和指指點點該如何做好。

在每次需要的時刻，中央始終都是義無反顧地出手挽救香港。先有「港版國安法」平定了香港分離主義抬頭的亂局，堵塞在港威脅國家安全的漏洞；日前亦由國務院港澳辦主任夏寶龍定調「愛國者治港」原則和標準，深化「港版國安法」實施，對香港未來在「一國兩制」下繼續以「港人治港，高度自治」的管治基礎能長治久安，作進一步鞏固。

建制陣營也要變革 勿沽名釣譽

事實上，香港政治及官場生態包括公務員體制一直都是被扭曲的，竟容許一些非中國籍人士擔任政府重要崗位，雖然說是殖民歷史所帶來的後遺症，但應該是時候糾正。筆者認為，「愛國者治港」是非常合理的做法，因為地方管治不是一項短暫工作，也涉及很多長遠政策規劃，必須託付以香港為家的、以中國為祖的人才來管治。政府內部行政調整已正在進行中，而香港亦需要有序革新現行的民主選舉制度，達至真正的「港人治港」方針，而非外部勢力的代理當家。另外，建制陣營也需要同步變革，不要做沽名釣譽的建制派，亦要免被指為既得利益者，要切實做到「愛國治港」分子。

作者是香港青年時事評論員協會會董