曾志豪勿做迷惑社會的「夢魔」（文：吳志隆） (09:00)

「安心出行」引發公眾恐慌？

如果筆就是他的魔法，曾先生稱得上法力高強。他在開篇就說：「如果當權者把人民一切的懷疑，都以『政治化』來解讀，這是最容易最偷懶但也最危險的做法。」但如夢魔一樣，他不敢面對的是現實，現實是傳媒工作者用「政治化」來解讀政府的一切公共行為，同樣是最容易但最無恥的作法。香港是多元社會，當然有不同聲音，有人對政府不滿，應值得政府警惕且改善，但若傳媒人不依科學依據，大做文章且信口開河，語不驚人死不休，那便是有違傳媒工作者基本道德的無恥之行。

曾先生說「安心出行」引發公眾恐慌，但這種恐慌恐怕只存在於少數人的夢中。筆者早前在周六與友人郊遊大澳，途經東薈城等地，無論出入商店、食肆等公眾場所，不少市民主動使用「安心出行」，並無人質疑會被竊取個人資料、監控出行。事實上「安心出行」受《私隱條例》和政府準則監管，公開發布也須經App Store和Google Play兩大手機程式平台的審核，以保障個人私隱。曾先生又指「安心出行」竊取過多個人資料，質疑政府企圖「以疫謀霸」，但這些論調也只散見於個別立場鮮明的媒體，可見並不為社會主流聲音所認同，奉勸作為傳媒人的曾先生，應盡量多看立場中肯、意見持平的優質媒體，以免陷入自己營造的噩夢當中，嚇死自己。

「599G」不是針對集會

曾氏又質疑警方多次援引「599G」（《預防及控制疾病(禁止群組聚集)規例》）來檢控遊行集會，認為這便是政治打壓的「鐵證」。進而衍生出「安心出行」是限制市民出行自由的工具，進而再說「世界已經進入了『打疫苗主動防疫』的階段」，似是批評政府不用疫苗主動防疫，質疑「安心出行」是落後形勢的被動防疫。看似環環相扣的論證，實際是一套難以自圓其說的笑話。

這些說法有他刻意迴避的另一半事實，遭「599G」檢控的並非僅有遊行，檢控目的也並不是針對集會動機。出於防疫需求，任何公眾地方超出人數限制聚集都是違反「599G」，哪怕幾個阿伯在公園聚集下棋，一樣中招。個別人願意用自己的健康來冒險是個人選擇，但並不能以全港公眾衛生安全為代價。事實上不用聚集，安心在家做鍵盤戰士，並無人干擾曾先生發表意見。

出行自由與健康保障的平衡點

推出「安心出行」，顯而易見，在疫情仍未徹底消除前，也要平衡市民外出需要。因此透過記錄個人出行資料，以便萬一出現感染個案時可即時追蹤治療。在疫苗仍未可全面普及使用的今天，「安心出行」的作用在於平衡市民出行自由與健康保障，若要限制市民出行自由，社區封鎖豈非更有效？明知減少人群聚集是降低疫情風險的最佳方法，而政府也深知民眾有強烈出行需要，出行自由與健康保障之間的平衡點，就是「安心出行」的關鍵作用。筆者認為，曾先生為表達自己政治立場，大力呼籲人群外出聚集，且杯葛「安心出行」，用心之惡堪比夢魔。假若最壞情况，疫情再於香港失控，曾先生恐也難獨善其身。

作者是全國港澳研究會成員、就是敢言副主席