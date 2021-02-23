「全球化英國」須理性把握對華方向（文：歐陽五） (09:00)

近一年來，英國單方面破壞中英關係的動作不斷，某種程度上，亦是後脫歐時代英國對華戰略迷惘走偏的縮影。英國雖宣稱在脫歐後有「全球化英國」的願景，但對於如何實現這一目標，似未有清晰理性的戰略考量。英中貿易協會曾在一份簡報中說，「英國脫歐後的第一個戰略舉措之一不應該是放棄一個擁有14億人口的國家和市場」。但自去年以來，英國不斷單方面為中英關係製造麻煩，在疫情、科技、香港、人權等問題上屢屢侵犯中方正當利益，干涉中國內政。顯然，英國陷入了方向迷失，呈現「亂出牌」的混亂狀態。

應彌合而非挑起紛爭

英國如今的進退失據，究其原因主要有二：一方面，英國仍有部分政客，或是懷揣昔日帝國夢的傲慢與偏見，或是借助中國議題延續政治生命，致使英方對華認知與戰略定位出現嚴重誤判；另一方面，英國以美國為錨，試圖通過犧牲對華關係向美國納「投名狀」。但是，令英國陷入窘境的是，美國自身也處於新政府走馬上任的戰略調整期，大概率不會如特朗普時期全面對華「脫鈎」與對抗。

英國必須認識到，如何處理中英關係，在今天對「全球化英國」的願景至為重要。如果英國僅用冷戰、對抗思維，施加於在當今全球化扮演關鍵角色的中國，其「全球化」圖景無疑是不完整的。即使中美之間，「脫鈎」也被驗證是錯誤的方向，「競合」的呼聲在逐漸取代全面對抗。英國應更多思考，自己在未來應用何種戰略選擇彌合世界的紛爭，塑造和發揮自身的正面影響力，而非熱中挑起紛爭，自甘沉淪邊緣。

持節英倫11年的劉曉明大使離任時曾回顧中英「黃金時代」的輝煌成就——中英從2010年至今的合作成果，兩國貨物貿易額從2010年的501億美元躍至2020年的923億美元，中國對英投資和英國對華出口分別增長近20倍。遺憾的是，劉大使離任時兩國關係正日益走向惡化。

過去幾年，英國藉與中國開創「黃金時代」取得輝煌成績，是頗令歐洲各國豔羨的，也使英式外交智慧重回各國政界、學界視野。眾所周知，英國外交政策傳統歷來奉行實用主義，是「沒有永恒的朋友和敵人，只有永恒的利益」的代表。正是基於這種以理性為底色的實用主義外交智慧，英國在6年前華麗轉身，與中國共創了中英「黃金時代」。英國應當認識到，這種理性務實的外交基因始終是英國的優勢所在，也是續寫「黃金時代」的可能性。

繼續把握「黃金時代」 球還在英國一方

從中英合作現實層面來看，除了中英這些年「黃金時代」的根基仍在，長遠視之，中英合作互補性強，在貿易、投資、金融、科技、創新、文化、教育、醫療衛生等領域合作潛力巨大。在多邊層面，中英在維護多邊主義、促進自由貿易、應對氣候變化、抗擊新冠疫情、推進經濟復蘇等方面享有共識與合作的廣泛空間。

從中國方面來看，中國相信中英具備「黃金時代」的潛力，這一看法至今沒有改變。近段時間中英兩國唇槍舌劍，中國態度堅決，是因為事關主權，是中國必須堅持的國家大義。但中國仍始終保持尊重與合作的一貫態度，對英國敞開大門。

反觀中國在對英國脫歐這等大事上的立場，可以看到，中國也是在始終堅持尊重國家主權的大義：在英國頗為坎坷的脫歐過程中，中國始終表態，明確尊重英國人民的選擇，不管英歐能否達成未來關係協議，會一如既往地並行發展中英、中歐的互利合作關係。中國與英國合作並非為了一己私利，更沒有試圖利用英國左右歐盟。中國這種堅定而內外一致的行為方式，值得英國反思。正如劉曉明大使所說，只要國際法和國際關係基本準則得到遵守，中英關係就向前發展；反之則遭遇挫折，甚至倒退。

可以看到，實現「全球化英國」的雄心，繼續把握住中英「黃金時代」，球還在英國一方。

英國現在亟需冷靜下來，把握好對華大方向，繼續堅定走在「黃金時代」的軌道上，不再用非理性攻擊來進一步傷害兩國民眾的感情。日前，英國首相府召開外國記者電話會，釋出「英國相信未來與中國還有合作空間」的信息。希望這是個好的開始。

作者是時事評論員