抗疫的政治標籤（文：梁美儀） (09:00)

正如中聯辦副主任仇鴻所言，國產疫苗抵港，充分體現中央政府對香港同胞的真誠關心，港人理應對中央的關愛，千恩萬謝，但本港社會對首批疫苗抵港的消息卻出奇地冷靜，甚至有部分市民，相當抗拒做第一批國產疫苗的「白老鼠」。

說這不涉及政治因素是騙人的，經歷中央這年多以來猛力「修整」香港，出現抗拒之心難免。不過，相信更多市民是基於理性的判斷，去作這個疫苗的抉擇。

相信絕大部分市民都渴望可早日過正常社交生活，出外旅遊，若接種疫苗是擺脫疫情枷鎖的鑰匙，大家都不會太抗拒，然而在接種哪種疫苗，市民也會希望有選擇的餘地，可按科學數據、專業分析及個人需要，而非從政治正確角度，去決定打哪兩口針。

事實上，科興至近日尚未在醫學期刊刊登第三期臨牀研究數據，即使在已公布的初步數據中，科興疫苗整體有效率為50.66%，較BioNTech疫苗的95%，或牛津疫苗的70.4%為低。科興亦未有詳細公布對歐美變種病毒的有效率詳細數據。不過，不少專家指出，科興採取傳統的滅活技術，一般相信出現副作用的風險較低。

官員不要在疫苗問題上政治掛帥

除了一些有工作需要的特定群組，或有外遊需要人士，需要接種率先抵港的科興疫苗外，市民是可以待稍後有更多種類疫苗抵港後，按個人情况，以及觀察首批接種者的反應，再作這個關乎個人生命健康的選擇。

主事官員不要再在接種哪款疫苗問題上，以政治掛帥。壓迫愈大，反抗愈大，你懂的。

作者是資深傳媒工作者