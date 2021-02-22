突擊封區食白果 不是沒有代價（文：鄭立） (09:00)

小學時讀這故事時，都會覺得：古代君王怎會這麼愚蠢呢？拿自己的權力來玩，最終使權力失去了威信，害死了自己。

不過看到最近香港政府開始不斷以防疫為理由，突擊封區，搞了一天擾了民，甚至間接導致有人因此與警方衝突後，卻是零確診。勞師動眾後面對這樣的結果，政府卻說，零確診代表封區是成功的，就立即被質疑，找到確診是成功，沒確診又是成功，那怎樣才算失敗呢？當然官僚就答不出來。

聽起來，這種公我贏、字你輸的言論，是非常荒謬的。但這反映了一個真相，那就是對於政府而言，事情的成功標準，絕不在於是否有抓到患者。他們本來的目標，就只是像周幽王一樣，測試一下自己的權力而已，所以他們一定是成功的，成功「證明了自己有這權力」，至於是否有助防疫？沒抓到確診算成功嗎？其實他們腦子裏從不關心這件事，烽火戲諸侯可不是真的為了要打仗。

每次濫用權力 都會導致威信受損

可是烽火戲諸侯的故事有後續的，之後真的有敵軍打過來，真的要點烽火時，被戲弄多次的諸侯們，開始懷疑這次是否又是虛報，又或者因為生氣而刻意不理，總之最後按兵不動，周幽王就這樣被滅了。只因為權力這種東西，濫用看似沒有代價，實際上每次濫用權力，都會導致威信受損。

這兩年不斷擴張權力，行使權力，香港的官僚從未試過如此大權，如此自在，如此為所欲為，代價就是政府的威信。市民不斷被權力玩弄，看似只有市民受害，實際上正在消耗香港政府過去幾十年累積起來的威信與信用。

權力就像刀刃，再鋒利的刀，亂斬也會磨蝕、崩掉甚至折斷，不要以為這樣很好玩，只是官僚們看不到代價而已。

作者是專欄作家