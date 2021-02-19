保企業 輕失業 厚此薄彼 不患寡 患不均 民怨難息（文：鄧家彪） (09:00)

工聯會為何提出最長6個月、每月最多9000元的臨時失業援助金？除了要達至僱員收入中位數一半的基礎水平外，更重要的是，政府對企業和僱主通派的保就業計劃，也是資助每名僱員最多9000元，分兩期共6個月，過去，工聯會已曾揭批政府，偏幫企業、輕視失業，厚此薄彼，堅持爭取臨時失業援助金更是要為打工仔女討回公道。

政府在2020年4月推出過千億的第二輪抗疫基金，當時社會焦點集中在「保就業計劃」，期望給予面對減薪或放無薪假的僱員得到一些實際的補助。結果是政府放任企業獲取巨額資助後卻了無監管，利好企業把補貼化作股息，平白錦上添花，肥了老闆；但艱難的企業，僱主也不一定會雪中送炭，把資助金好好用來公平保障員工，隨時出現資金挪用、肥上瘦下的問題。

僱員詰問：保就業啲錢去咗邊？

還記得張建宗司長和羅致光局長公開呼籲工會、公眾和傳媒「全民監察」獲批保就業的僱主。筆者親身協助某一業務涉及健康美容服務的上市公司集團員工，「追查」僱主保就業的情况，在此詳盡分享。

在2020年8月上旬，筆者接獲該集團為數不少的員工反映，美容院由於第三波疫情停業，自7月中開始手停口停，收入大減，員工們素來刻苦耐勞，忍得捱得，但她們亦忍無可忍提出一個深刻且尖銳的問題：「4月份疫情第二波停業，手停口停放無薪假，我哋明白。但點解第三波停業，公司仍然要放無薪假？保就業啲錢去咗邊？」翻查保就業資料，該集團在第一期獲得逾2300萬元資助，平均每名員工每月8400元，實情卻是大半個月停業，工資僅獲3000至4000元，「保就業啲錢去咗邊」？

員工其後詢問公司，公司回覆：「保就業係畀公司，而唔係畀員工」，員工聽罷敢怒不敢言，試問一介員工誰敢輕易與上市公司「拗手瓜」呢？工會一再追問，但該公司當然拒絕交代；記者出面查詢，該公司亦斷然否認，並指投訴屬造謠，隨時會提告誹謗。筆者在去年8月20日正式向張建宗司長轉達員工的關注，結果保就業秘書處在時隔5個月後，即今年1月21日才回覆，指查核了涉事公司去年6、7月的紀錄，發現該僱主「的確有錯」，並指「有關僱主未有完全遵守本計劃的守則及條款」，要求有關僱主「退還未用於支薪的補貼」，及需向政府繳付罰款。惟調查回覆內容含糊不清，涉事僱主究竟如何違規？少付多少工資？肥上瘦下情况又如何？罰款涉及多少？會否對員工作出補償？上述問題一概不知！最離譜的是，該涉事公司竟然在第二期保就業中如常獲批2300萬！面對政府拖拉含糊的調查，員工連尊嚴也贏不回來。

失業援助金應迅速設立

保企業、輕失業，厚此薄彼，不論賺蝕的企業都獲政府中門大開、鬆手輸血；但各行各業的失業僱員卻只可指望嚴苛的綜援制度，資助不公，天怒人怨。政府在第二輪抗疫基金申請撥款時，預算2020年失業綜援個案會攀升至4萬宗，結果2020年12月仍不足2萬宗個案，大幅落後預期，但失業率卻節節攀升，超出估算。筆者推算去年12月的單月失業率更高逾7%。

為何失業嚴重，綜援卻未見多人申請？引用香港社會服務聯會的觀察：「現時不少有需要人士被排拒於綜援制度之外，除了因為制度只針對最基層的家庭外，亦與制度的負面標籤、過於複雜、資訊透明度有關」。

羅致光局長經常推搪建立失業援助金或失業保險，指其耗費時間長、成本高。勞工界提出「救人如救火」，失業援助金應迅速設立，充分利用現有部門如社會福利署、勞工處和職津辦落實執行；又建議政府投放150億失業援助基金，失業率下降至4%以下，臨時失業援助金便告取消，轉而逐步建設一套恒穩的失業援助制度。為何劃線取消在4%以下？因為當結構性失業不復存在，憑香港打工仔女的拚搏精神，定必能夠渡過失業難關。

作者是勞工顧問委員會勞方代表