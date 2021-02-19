善用制度資源 兩帖良方助未來經濟（文：林朝暉、蔡家俊、陸瀚民） (09:00)

擴大大專學生資助及借貸受惠範圍

來年勞動市場需求低迷，對於缺少工作經驗的大專畢業生來說更一職難求。不少應屆畢業生先經歷了前年的社會事件、再經歷了去年疫情停課或在家學習，導致實習機會大減、工作經驗欠奉，連最後兩年的校園時光也蒙上陰霾。現時面對求職困境，讓青年難以看通職場上的前景和希望。

為此，政府應考慮擴大現時學生資助處（下稱「學資處」）的「入息審查學生貸款」及「免入息審查貸款」適用範圍至畢業3年內的專上學生，讓他們在畢業後3年內仍可申請貸款；將過去4年已繳付的專上學費及生活費貸出。這安排，目標幫助以下3類畢業生：

第一類，學生家庭入息在學期間尚能應付供讀、屬中低收入的家庭。這年經濟急轉直下，畢業生求職不易，若能在政策上提供彈性，容許畢業3年內可以申請資助或貸款，客觀地能替不少中低收入家庭減輕壓力，減少青年的負罪感。

第二類，讓一些畢業後短期內無法找到合適工作的畢業生，暫且利用資助及貸款短暫渡過逆境，或令他們更容易在工資水平上作出適當委身及讓步，以求累積行業及工作經驗，沉澱及規劃自己的人生目標，裝備未來。

第三類，是願意將「青春搏明天」的年輕創業者。不論是電商視頻平台、為傳統企業提供互聯網方案，或創造另類產品及服務，甚至到內地大灣區尋找機遇也好，按現時每年學費貸款上限約4萬至6萬元計，4至5人的團隊已經可以湊成啟動資金，足以鼓勵有志青年以合伙形式共同尋找新商機，為自己創造創新職位；讓創意不至埋沒，或過早被市場環境否定青年的無限可能性。

根據學資處過往數據顯示，學生貸款拖欠比率只有約5%的甚低水平；相信擴大學生資助及貸款的適用範圍，不會構成政府長遠財政壓力；相反，更會為有志青年提供機會，為青年才俊提供助力，為香港未來投下希望種子。

撥出「未來基金」作全球性投資 應付基建發展

香港的未來，除了人才之外，筆者亦認為政府也應善用本港原有的「未來基金」，採取更積極的態度，利用資金支持香港創科等項目和中長期大型基建。

2016年成立的未來基金多年來回報雖然穩定，但和外匯基金的回報率卻無極大差別，似乎還未有達到成立未來基金「爭取更高回報」的初衷。參考外國例子，成立主權基金作全球投資的作用有二：應付長期支出，如退休金或公共基建支出，和抵消經濟轉差時，對單一產業經濟體的影響。本港作為外向型經濟，容易受外圍經濟波動影響，在疫情和中美貿易戰下，經濟元氣大傷。同時，本港陸續上馬的多個長遠基建項目，每年在工務工程的投資金額平均達1000億元，香港面臨結構性赤字的機會將會大增。

香港現時的外匯基金儲備充足，是全球十大由主權政府持有的基金之一，可作為香港中長期的基建及金融市場穩定重要的後盾。

建議特區政府可以將未來基金一分為二：一部分可以由第三方獨立非官方機構管理，作全球投資，為香港未來基建項目提供穩定而高於外匯基金的回報，避免出現結構性赤字；另一部分則集中在由財政司長去年提出的「香港增長組合」，加碼投資在本港創科、科研及其他具增長潛力的互聯網項目之上。

這不止是填補現時純粹依靠政府的大學資助、創科局、科學園等官僚審批方式，欠缺彈性及靈活度的缺點；更是發揮投資及戰略眼光，善用政府主權基金來推動及加持本港創科及互聯網項目，創造下一個香港企業代表作。其中價值不止是以回報率衡量，對香港尋找未來產業增長點及改善創科環境的信心，更是功德無量。

簡而言之，香港不能再依靠派錢等短期經濟類固醇；上述兩項建議，均是一帖容易獲得跨黨派支持、兼顧青年及香港未來增長的固本培元良方，讓香港市民感到雪中送炭、貼地，及感受到政府的執行力。

（作者按：「為正策士」是一個行動型智庫，成立於2015年）

作者林朝暉是「為正策士」理事，蔡家俊是「為正策士」成員，陸瀚民是「為正策士」聯合創辦人、資深公共事務人