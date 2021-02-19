「安心」何以不安心？（文：曾志豪） (09:00)

其實每一個擔心背後都是政府自己一手造成。

「安心出行」引起公眾恐慌，擔心私隱外泄、監察行蹤，最主要原因便是對政府高度不信任，認定政府「以疫謀霸」。「599G」便是好例子，美其名是防疫的限聚人數的措施，但很快便成為警方管制遊行集會的工具，過去一年警方發出的599G檢控冠絕其他部門，市民也知道防疫是監管的藉口。

但政府從無處理599G帶來的觀感問題，於是去到「安心出行」，教大眾如何不「舉一反三」，認定這是監控市民出行的工具呢？

再加上，「安心出行」最初推出時索取市民資料太多，第一個版本可以存取市民手機的圖片庫，輿論嘩然，其後才更新版本，減省過多的個人資料。但最初的動作，難免惹人懷疑。

而且，疫情來到2021年，世界已經進入了「打疫苗主動防疫」的階段，而「安心出行」記錄行蹤則明顯是「被動避疫」的早期工作，這真是落後於形勢。

市民亦擔心：今日的「安心出行」明日會否變成內地的「健康碼」出入要求，以「防疫」之名限制我們自由？

疫苗「免期刊要求」 醫學還是政治學「決定」？

至於專家委員會通過推介「科興疫苗」，豁免了第三期臨牀數據要在醫學期刊發表的要求，也令人懷疑，這是醫學還是政治學的「決定」？

第一，香港現時的疫情受控，並不像外國般每天成千上萬的病例，有什麼迫切性要馬上引入科興疫苗？

第二，香港又不是只買科興疫苗，不是還購入了復星／BioNTech和阿斯利康的疫苗嗎？幾隻疫苗供應時間相若，即使沒有科興也不會出現疫苗真空期。那請問為何不能「再坐一會」，等到有數字或者世衛專家小組評定？

第三，建制派「忠勇」上身，為了唱好國產疫苗，不顧身分，「打咗零舍好瞓」也說出來，也令人懷疑專家也要服膺於政治。

作者是傳媒工作者