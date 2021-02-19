近年新移民已非吳下阿蒙（文：周永新） (09:00)

2020年人口數字不能以常理分析

實際情况是怎麼？根據入境處最新公布的數字：2020年香港登記出生的數字是41,958，較2019年的53,173下降約21%；2020年登記死亡的數字是50,653，較2019年的48,706上升約4%；2020年登記結婚的數字是28,161宗，較2019年的44,522宗大幅下降36.7%。

2019年，香港發生有史以來最大規模的社會運動，2020年初出現的新冠肺炎疫情，持續至今整整一年仍未停止，所以2019年和2020年的人口相關數字，都不能以常理分析。例如，2020年登記結婚的數字不到3萬宗，明顯受到新冠肺炎疫情影響——試想婚禮不能多於20人出席，本想趁着雙春兼閏月結婚的，相信部分會打消念頭，到限聚令完全取消才註冊結婚。

至於死亡數字穩步上升，可說意料中事，因為香港人口老化，死亡數字自然增加，但香港平均壽數不斷延長，單以老人數目而言，死亡率實際上有所下降。生育方面，2020年出生嬰孩的數字較2019年減少超過兩成，減幅令人憂慮，若然情况持續，香港可能成為全球生育率最低的地區，也會嚴重削弱香港整體競爭力。不過，2020年偏低的生育數字，應不是常態：有意見認為2019年的社會運動令港人不想生孩子，免得他們在動盪的社會中長大；筆者卻認為，生育數字偏低，主要原因是在內地結婚的港人，他們懷孕的妻子因着疫情未能在港分娩，在港出生嬰孩的數目因而減少，一旦疫情過去，香港登記出生嬰孩的數字，應可回復至每年5萬個。

「移民潮」真的出現 生育率會進一步下降

綜合以上數字，香港未來人口發展的趨勢可總結如下：

（1）香港的生育率會持續在低水平，每年出生的嬰孩約5萬個。回歸以後，政府曾想過訂立政策鼓勵生育，例如增加託兒設施，後來發覺其他國家和地區鼓勵生育措施都沒有成效，結果不了了之。其實，以香港近年新建居住單位的面積這樣細小，年輕夫婦結婚後怎會有意欲生孩子？近日城中熱話是不少市民想着移民，這股「移民潮」真的出現，相信香港的生育率會進一步下降。

（2）以上講過，香港死亡的人數雖增加，但相對老年人口上升的幅度，老人死亡率實際上是下降，所以香港的長者數目只會增加、不會減少。現在政府最應關心的，是如何讓長者安享晚年，並不是死亡人數超過出生嬰孩的數目。今天政府採用的「居家安老」政策，實質效果未如人意，最近新冠肺炎疫情爆發，揭露萬計獨居長者生活艱難，不少與家人缺乏聯繫，情緒大受打擊。總言之，政府不要以為死亡人數增加便可推卸責任，還是要好好正視人口老化的老問題。

（3）香港註冊結婚的數字若然持續大上大落，必然影響家庭制度的穩定性。2020年登記註冊結婚的數字只有2.8萬宗，但這是十分特殊的情况，沒有人會想到新冠肺炎疫情會拖延這樣久。另外，值得關注的是：回歸前，港人與內地配偶結婚，多在內地登記，那時香港註冊婚姻的數字，並不能完全反映港人的婚姻狀况；「自由行」後，內地居民可以到香港短暫停留，準備與港人結婚的內地居民，多趁訪港機會與香港居民註冊結婚。所以，2020年登記註冊結婚的數字大幅下降，部分也是因為內地居民不能來港與港人註冊結婚，跨境婚姻在疫情下出現了什麼變化？政府必須留意。

香港前景不明朗 年輕人不敢毅然結婚

總結而言，港人結婚的意欲並不高，這個也是世界的趨勢：一來，如果不想生孩子，結婚便少了一層意義，香港「同居」沒有確實數字，但據社工透露，情况並不罕見。二來，香港現有的政治和社會環境，確實令不少年輕人對結婚望而卻步；况且，結婚就想着買樓獨立生活，樓價怎可是今天年輕人負擔得起？還有，年輕人眼中的香港，前景並不明朗：積極一點來看，是充滿挑戰，但消極一點來看，是荊棘滿途；毅然結婚，談何容易？

港人既不想結婚，又不想生孩子，死亡人數又隨人口老化上升，香港未來人口的數目豈不會收縮？這又未必！香港每天可有150名內地居民移居香港的配額！2019年4月，筆者在這欄寫了一篇關於單程證配額的文章，事緣當時有意見認為應該取消或削減單程證的配額，但我並不認同，因為港人在內地所生子女擁有香港居留權，而港人與內地人結婚，每年仍有2萬宗，取消配額只會使港人家庭長期分隔兩地。

還有一點，為了保持香港未來人口的增長，內地居民移居香港其實起着關鍵性作用：這不單是為了避免香港人口出現收縮，也是為了保持香港人口的活力和競爭力，不至如日本般變成一潭死水。不過，新移民能否成為香港發展的生力軍，就得看移居香港內地居民的素質，這包括他們的年齡和性別分佈、學歷程度、擁有的工作經驗和技能訓練，及他們來港後的家庭狀况等。過去，社會人士對新移民普遍存有偏見，認為他們來港是與本地人搶飯碗、爭福利，甚至有人從「陰謀論」的角度出發，認為他們來港是為了替代本土香港人，把香港變成內地。

新移民的素質正逐步提升

附表列出的數字，可見這種看法並不正確，最少近年的新移民並不是這樣。2015年和2019年持單程證來港定居的內地居民分別是38,338人和39,060人，他們的特徵如下：15歲以下的兒童約佔兩成、25至44歲的約佔四至五成、年齡中位數是32歲、女性約佔三分之二；15歲及以上的，八成已婚，中學或以上教育程度的達九成、有大專或以上學歷的有大約四分之一，四成曾在內地工作；七成能說廣東話。

這樣的新移民，筆者相信，如果他們來港後，能得到適當協助融入社會，他們對香港未來的發展，絕對可以有積極的作用。若然比對2015年和2019年的數字，更可見新移民的素質正逐步提升，不但是香港未來發展的生力軍，更可使香港人口擺脫生育率下降的困擾。

除持單程證來港定居的內地移民外，香港每年還吸納了數萬名獲准在港居留的人士，他們對香港人口的發展有什麼影響，以後再談。

作者是香港大學社會工作及社會行政學系榮休教授