大陸封殺BBC 二創BBC的影片卻爆紅（文：陳帆川） (09:00)

一位大陸網紅以搞笑的方式，拍了一條嘲諷BBC新聞造假的影片，一度登上了bilibili排行榜首位。該網紅在影片中以濾鏡將中國街頭拍得暮氣沉沉，並以記者腔的英語旁白，將中國形容得很負面，聲音蓋過街頭受訪者一些胡言亂語，諷刺BBC透過後期加工胡謅作新聞。

影片爆紅後，不少大陸網紅立即模仿，以加濾鏡的方式戲謔BBC造假。在BBC官方社交媒體上，有不少留言諷刺BBC的報道加了濾鏡、無中生有。

問題是，牆內老百姓從來看不到BBC，又何來知道正牌BBC的報道有沒有作新聞？

首先，廣電總局不允許BBC在中國廣播，標題很哄動，全球媒體大肆報道。很多中國愛國者和網軍認為這是BBC的報應，對於國家的反制感覺驕傲，這其實非常令人費解。因為大陸長年禁播BBC，廣電總局的最新決定可算是「標題黨」，表面看似是全國突然禁播，實質只是把原本讓外國旅客看的酒店內的BBC和政府單位內的BBC關掉。

這有點像中國對BNO的反制，「小粉紅」以為持有BNO的香港人從此不能出境，以為香港人不能拿着BNO移民，實際上香港人還是可以拿着特區護照自出自入，而在英國，透過BNO移民也毋須出示BNO護照。但由於標題很哄動，很多人又覺得中國贏了。

看不到原創 看二創能有多搞笑？

說回針對BBC的二創。二創是網絡上最重要的創作方式，但網民往往要看過原創，才能明白二創之笑點所在。以最多人拿來二創的電視廣告為例，例如有網紅模仿汪明荃開着碰碰車喊「嚇到個心離一離」，網民之所以覺得搞笑，因為大家都看過原版廣告。如果還沒看過的，也會去找原版看一看，才能掌握笑點。

但在大陸網絡，嘲笑BBC的二創影片大行其道，真正看過BBC報道的人卻屈指可數。雖然在牆內還是能搜到BBC的新聞片，但全部都是經過大幅刪剪和加工的，即是全部都是二創。在從來看不到原創的地方看二創的影片，到底能有多搞笑呢？

這個現象，本身就很搞笑了。然後又想到，香港電台根據廣電總局的通報，也宣布一併禁播BBC。但香港電台本身就是參考BBC公營廣播的方式而成立的，現在「二創」又封殺了原創，豈不滑稽？

作者是新聞工作者、文化評論人