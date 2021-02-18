解開心鎖 珍惜一國兩制（文：梁美芬） (09:00)

一國兩制已經實踐了約24年，距離2047年餘下一半左右。上世紀80年代中國以超卓的政治智慧圓滿解決了香港前途問題，因為她重視和珍惜香港在經濟、文化等各方面的成就，又體諒港人對社會主義的疑慮，故此願意放低心鎖，容許香港實行與內地截然不同的制度。國家對香港的包容多年來一直不變，但反對派卻不領情，先是過分強調兩制，不懂站在國家角度考慮一國。例如筆者曾多次勸泛民要珍惜香港自行為國家安全立法的機會，但他們總是漫天開價，要求有普選才為23條立法。到近年，他們不欲與港獨、本土勢力割席，令中央認為他們想摒棄一國，導致現在雙方關係勢成水火。

民主派整個陣營 應深刻反思過去政治判斷

2019年的騷亂之後，香港正在經歷一段重整期。中央以《基本法》附件三形式為香港制定《國安法》，為社會帶來了即時的平靜，但明眼人都知道只是止痛藥。香港要大亂後有大治，始終要解決爭拗已久的政治問題，令社會真正穩定下來。俗語說「一隻手掌拍不響」，民主派目前在立法會全軍覆沒，整個陣營都應該深刻反思過去的政治判斷，2014年違法佔中、2016年辱華宣誓、2019年高呼攬炒和游說外國制裁，又一直與港獨主義關係曖昧。高調激進地抗拒中央或許能換來一時的名聲和議席，但用這種挑釁、威脅甚至侵犯國家主權的方法向中央政府爭取香港民主，明顯是一條倔頭路。結果就是中央用國安法劃出一條清晰的紅線，告訴他們此路不通，整個陣營一齊撞山墮崖。

新年新開始，隨着反對派一眾頭面人物在總辭後低調行事甚至淡出政壇，交棒予年輕黨員，希望他們認清楚一點：回歸後香港政治體制一直開放予反對派參選參政，容許反對聲音，這個遊戲規則自1990年基本法頒布以來都沒有更改。反對派必須解開多年來抗拒、敵視中國的心鎖，懂得愛護一國，明白香港與祖國是命運共同體。祖國同胞與香港人血濃於水，是兄弟，並不是敵人。香港人包括反對派絕不應給人當棋子，為外國勢力做擋箭牌；放下偏見，好好發揮兩制優點及特色，才能真正回到一國兩制的初心，與國家、與香港一齊守護東方之珠這個家！

作者是經民聯副主席、立法會議員