另類移民潮之港漂離港（文：溫卓毅） (09:00)

「用腳投票」離港發展

不少最近選擇離港的港漂朋友，在港讀書、工作已經有五六年之久，生活適應毫無障礙，離永久居民身分僅是咫尺之遙，為何「用腳投票」回內地發展？

透過與這些朋友傾談，大致上可以歸納幾個原因。

首先，香港已經失去公共管治上的制度優勢，用其中一位朋友的說法就是「社會制度很快就會變得（與內地）一樣」。在制度之上，港漂將會衡量個人發展前景：雖然城市前途不明，但港漂仍自信憑藉個人能力能在香港發展很好的事業，不過，「內地潛力更大、機會更多」，尤其是深圳蓬勃的科技產業。另外還有不容忽視的一點，經歷2019年社會運動和2020年封城抗疫，香港的社情民意跌至冰點，社會狀况令人身心疲累。有朋友直言「有點失望，對這個城市失去了好奇，讀全球新聞時，看到香港的新聞就會跳開」。

以上片段大致濃縮了部分港漂離港時的心態：昔日赴港打拼對東方之珠充滿期待，但見社會形勢每况愈下，心痛之餘唯有離開，保留那一絲殘存的美好記憶。

港漂離港測試香港金漆招牌成色

特區政府自2002年開始，不斷強調將香港發展成為區域教育樞紐。2004年的《施政報告》明確提出，香港要成為亞洲國際都會，比肩紐約、倫敦，致力培育和匯聚各方面優秀的人才。自此，非本地學生就讀教資會資助課程的人數急速攀升，其中超過七成的學生來自中國內地。來自中國內地的留港學生與海外回流的內地人才，成為香港主要的人力補充來源。港漂也是香港新興的中產階級，一方面有力帶動本地消費促進經濟生產，另一方面他們固有樸素的家國情懷、也對時政有獨立思考，價值多元能保持社會穩定。

人才流動在全球城市、國際金融中心本是平常事。港漂離港對本地社會的意義，在於測試香港這座城市對境外人才的吸引力。人來人往固然平常，怕只怕後繼無人。所以，港漂離港，他們在港的學習、工作經歷，是否有助他們在內地開拓事業，值得關注。若然在港經歷成為負資產，將預示香港這塊金漆招牌黯然失色，遑論吸引國際人才。

港人要不斷自我增值 維持競爭力

港漂離港對於香港打工仔，也有影響。樂觀看，每一輪移民潮都能夠創造大量中高層職位空缺，提供向上社會流動的機會。前提是在港企業維持業務和人手規模，同時在港打拼的青年一輩能把握機會上位。另一方面，港漂離港後一兩年內希望重返香港職場，對他們而言並非難事。同時，港漂轉移陣地到粵港澳大灣區內地城市打拼，意味着當地職場競爭加劇。即使特區政府有政策鼓勵到灣區內地城市就業，香港青年要在他鄉爭得一席之地恐怕殊為不易。

總之，港漂離港顯示香港當下的一波移民潮，不僅有傳統遠走重洋的路徑，也有北望灣區一河之隔的選擇。歷史上省港澳的互惠共贏會否演變成粵港澳的此消彼長，現時言之尚早。暫時看來，移民潮下，香港及港人面對的人才、職位競爭非但沒有減少，反而更加貼身。港人要不斷自我增值維持競爭力，才能於潮起潮落中靈活走位。

作者是嶺南大學政策研究院、亞太老年學研究中心研究助理教授