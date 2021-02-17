新年解籤不如解難（文：楊云） (09:00)

失業問題「嚴峻」之處為何？

2020年的失業率超過6%，本年預測將突破7%，大家都說失業問題嚴峻，但「嚴峻」之處在於什麼地方？我們不妨用「社會福利體系」的框架剖析一下香港的情况。根據社會政策學者Ian Holliday的分類，香港福利體系屬於「生產主義福利體系」（Productivist welfare model），意即財政資源集中投放在教育、健康等有助促進人力資本和維持勞動力商品化的政策範疇。在這種體系下，社會政策往往服膺於經濟發展，亦造就了以「就業」為核心的福利體系，以高就業維持市民個人生計，減少對公共福利的依賴。

另一邊廂，香港長期的貧富差距亦漸漸成形。以「收入十等分」的方法分析，1996至2016年間香港收入分配呈現嚴重的結構性不均，且情况基本沒有改善。2016年，收入最高的組別的收入中位數為6.5萬元，收入最低的組別的收入中位數為4160元，兩者相差14.6倍。最高收入的20%人口，其收入佔整個社會收入的55%。這個比例在1996至2016年，約20年間幾乎沒有改變。1996至2016年間，最高收入的兩個組別的收入中位數，增幅達73.3%及75%；但最低收入的兩個組別的收入中位數，增幅卻只有30%。

香港政府一直以維持穩健、靈活、蓬勃的就業市場為重要政策方針，讓基層市民得以維持基本生計，在2011至2019年間，香港失業率長期低於3.5%，「接近全民就業」的穩定狀態維持了9年時間。長年強勁的就業市場，讓人忽略了生產主義福利體系的內在脆弱性。受2019年社會動亂及2020年疫情的影響，香港的失業率2020年首季升至4.2%，打破了自2010年第四季開始不高於4%的局面；其後失業情况持續惡化，至2020年第二季升至6.2%，其後一直維持在高於6%的水平。除了失業率外，最新的就業不足率為3.4%，遠高於對上一年同期的1.2%，亦是值得關注的情况。受疫情影響，很多職位以無薪假期的形式，勉強保留就業，但疫情及經濟環境持續惡化，有高風險成為失業。當失業嚴重時，才發現過往由於收入分配不公的問題，很多靠工作維生的基層家庭積蓄不多，甚或只能選擇借貸度日。

矛盾是如何變成「深層次」的？

面對這種系統性危機，理應要有系統性解決方案。下周三又是新一份《財政預算案》公布的日子，看看這幾天的政團訴求，都不外乎要求派錢；又或者驚覺一直沒有建立健全的失業保障制度，只好倡議發放臨時失業津貼，以解燃眉之急。於是，矛盾仍然存在於深層次之中。

深層次矛盾是如何變成「深層次」的？其中一個核心原因就是沒有足夠的政治力量去推動實際的改變。香港在面對社會問題時，往往會出現兩種情况。一種情况是將社會問題完全歸咎於政治因素。不是說社會問題與政治無關，但將社會問題完全綑綁於政治制度，過去幾年的事實證明，只是白白消耗可用於推動福利體系改變的政治力量，社會陷入無力，既得利益集團繼續得益。另一種情况是討論社會問題時失焦，似是而非，如每次討論房屋問題，都會有一堆觀點否定「增加供應」的重要，又或是花時間「大辯論」，經年累月討論過後的意見往往又回到最初的起點，但樓價已不知升了多少倍。於是，就如一名社會政策學者曾言：「研究貧窮的人繼續研究，貧窮的人繼續貧窮。」

從因着手 推動改革

新一年，不管是在擔憂「積薪」之下的是什麼火，還是在喊「變革」的口號，抑或但求「平安」，都應該從因着手，實際針對社會福利體系的問題，解決疑難，推動改革。

作者是香港青年時事評論員協會成員