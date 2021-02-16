盲推防疫措施 控疫苦徒然（文：梁美儀） (09:00)

如無意外，由後日（18日）起，多類處所可以恢復有限度運作，包括室內、戶外體育處所，以及健身中心、美容院、表演場所、主題公園、電影院、桌球室、保齡球場及遊戲機中心等。食肆堂食時間則可延長至晚上10時，並容許最多4人同座。

這些逢爆疫必先受罪被封的處所，部分其實從未出現群聚爆發個案，戲院便是其一。有時候，真的很想了解一下訂定有關措施的官員，究竟有多久沒進過電影院，有沒有了解過戲院業界防疫措施做到什麼地步。

政策局應更了解表列處所行業情况

新冠疫情下，戲院先後三度被迫停業，至本周三（17日），戲院累積停業超過160日。戲院早已禁止場內飲食，亦有相隔座位安排，並規定進場人士要全程戴口罩。在電影播放期間，更會有職員進場檢查觀眾有否除下口罩或偷偷進食，若有，會即時上前勸阻。如此較在辦公室還安全的處所，卻被罰停業逾5個月，這叫公平、合理？如美容院，又何嘗有出現過大規模染疫群組？

防疫控疫固然重要，但香港有了這一年來的抗疫經驗，政府日後萬一有需要再推行這些限制社交距離措施時，不應再像盲頭烏蠅般，一竹篙打落同一堆表列處所。其實相關政策局應當更充分向有關業界了解行業的情况，知悉他們防疫措施做到什麼地步，若做得足夠的，便應捍衛他們開業的權利，而不應貪方便「通殺」。

同心抗疫，不是靠把口說了算，是要公平公正執行，才能令各行各業誠心配合。

作者是資深傳媒工作者