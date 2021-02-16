疫情衝擊只令窮人當災（文：阮穎嫻） (09:00)

窮人勒緊褲頭，富人贏到開巷

今次疫情與沙士有不同之處。沙士年代，無論是有錢人、中產或草根階層都備受衝擊。在街上會見到有人在餐廳裏面吃「二手飯」（吃陌生人吃剩的飯菜）；中產被裁，有因供不起樓要燒炭的；有錢人則因為資產價格大幅下降，身家縮水。

今次新冠肺炎的打擊對某些階層及行業特別大。科技進步，人與人之間提供服務不需要親身見面，那些毋須親身見面仍然可以復業的行業受打擊較小；但需要親身服務的行業，例如按摩、餐飲、美容、旅遊等等，經常要停業。這些行業除了老闆，很多員工都是草根或中下階層，失業及就業不足影響他們的生計。有些本身沒有申請公屋資格、但交租後月月清的「中下產」，就被迫由租樓改成住劏房。這些人水深火熱。

中產有部分被裁，部分要面對凍薪或自願請假，收入減少，但不少留職的人，年尾仍然有些微花紅。當草根階層要節衣縮食，股市同時升至3萬點，二手樓市成交增加並回穩，有說是個小陽春。新樓售樓處人山人海，被質疑為何病毒不會在新樓售樓處散播，卻會在年宵市場散播。售賣高級日本食材及日本貨的大型日本超市，人山人海，水泄不通。米芝蓮餐廳長期預約爆滿，想悠閒地吃個酒店weekend brunch，預約要等3個月，非得找熟人使橫手插隊不可。因需求大增，酒店由做一轉變成做兩轉，悠長愉快的weekend brunch變成一小時半的催迫茶餐，食物及服務質素也大幅下降了，依然一位難求。

美國聯儲局無限量化寬鬆，資產價格上升，去年美股及加密貨幣大漲，有錢人及有資產的中產變得更富有，不受疫情影響，繼續大吃大喝，大魚大肉。

科技進步和低息環境加劇了階級之間的貧富懸殊。

各階層受衝擊大不同

去到切身的封區和疾病傳播，草根階層遭殃尤甚。草根階層的工種，比其他階層較常支日薪或時薪，封區不能上班，就直接損失工資。有些工作，準時上班，返足20多日工才有幾百元勤工獎，一封區，上班遲了一小時，「勤工」無了，然後政府叫你申請低收入家庭津貼。草根階層工作體力勞動較多，口罩沒有文職的耐用，戴口罩不舒服，也容易弄髒，於是少人戴口罩，助長了散播。還有劏房居民，本來劏房設計就是渠喉亂駁，有些還要共用空間，也是較容易傳染。若房屋問題早幾年解決了，就能減輕這部分的傳播，所謂的劏房區頻頻被封，只是病徵，病因是民生搞不好。

中產上班較有彈性，隔離時還能網上工作。闊太更不用說，染了病還可以省掉跳舞老師的包鐘錢，封了關，回來隔離14日或21日，連去巴黎掃手袋的花費也省下，又過肥年了。

「加煙稅可以大幅減少煙民」的迷思

財政司已經預告，財赤可能為回歸後最高一年，然而又有那麼多團體要求紓困，因此會想辦法減少支出。除了節流還會想到開源，經濟差使稅收減少，自然會想到開徵新稅，例如奢侈品稅。我曾在《明報》的文章內有建議開徵「加熱煙稅」（〈財政預算案之繼續派錢及開徵加熱煙稅〉，2020年12月22日，明報），因「加熱煙」不受規管，原本就沒有徵稅。但吸煙與健康委員會要求加煙稅100%，就不敢苟同。

首先假設市民只會從正當途徑購買香煙，加煙稅會減少他們吸煙的數量，但每一支煙會吸得更大啖，吸到底，有研究指出這種行為改變，即使對香煙的需求可能減少，但不代表煙民吸入的有害物質減少、他們的健康會變好。

第二，香港從來私煙橫行，根據牛津經濟（Oxford Economics）的研究報告，2017年接近三成的市場佔有率為不合法香煙，高於亞太區16個市場的平均數（14.6%）。去年疫情令走私困難，私煙消費有所減低。隨着各國接種疫苗，疫情稍有好轉，可望開關，私煙市場將會復蘇。

香港在2009年及2011年都曾經大幅增加煙稅，加幅分別為50%及41.5%，前者令合法香煙的銷量下降，兩次加稅後不法香煙的銷量都上升，但煙民百分比，未如支持加煙稅團體的預測大幅下降，都是差不多。

轉食不法香煙亦為市民帶來健康危機，因為部分私煙為冒牌香煙，沒有監管的情况下可能比正牌香煙更危害健康。

加煙稅對窮人衝擊更大

以上是從健康角度去看這個問題，以下從貧富懸殊的角度分析。

煙草本來就是一樣有依賴性的物品，戒煙需要過程，不是話戒就戒。假設政府打擊私煙有力，大部分人只能購買正牌香煙，對較富裕的煙民來說，加煙稅對他們的煙草消費影響較小。對於窮人來說，加煙稅會使他們百上加斤，就算他們知道吸煙危害健康也無法立刻戒煙，最後可能會選擇壓縮其他生活必需品的消費去買煙。

諾貝爾經濟學獎得主Esther Duflo及Abhijit Banerjee，就曾經研究多個發展中國家窮人的生活習慣，發覺他們有時會寧願吃好吃的東西，也不購入便宜、營養較好的食物，導致營養不良。在摩洛哥的村落，問一家之主如果有更多的錢會做什麼，他說會買更多食物，但原來他家中有電視機、天線以及DVD機。問他為什麼要花錢買奢侈品都不用來填飽肚子，他說因為電視機比吃飽更重要。這個可參考我多年前文章〈無錢買牛油（肉）的窮人經濟學〉（2013年11月30日）。

換轉在香港，窮煙民有孩子的話也可能會壓縮孩子的開支，來換取在高昂的煙價上多吸一支煙的消費，因為個人娛樂可以比吃飽重要。窮人心態就是再努力也不能發圍，倒不如及時行樂。對孩子營養及教育的投資很長遠，就算知道投資孩子長遠收入可升，但因為不立竿見影，也不實在，香煙的快感卻能即時獲得，於是有些人會選擇後者。

疫情衝擊下，官員的領導力和決策力對於市民的福祉尤其重要，任何細微決定沒有經過深思熟慮都會觸怒市民，不然就不會有市民街邊吃飯，兩天就撤回「午餐禁堂食」；以及馬鞍山屋邨被「封樓」時，居民怒不可遏大罵特首的事情發生。市民這一年來承受的經濟壓力較以往大，以前曾俊華宣布了注資強積金也被抗議到變成派錢，新年流流，財爺不想被開年，就要好好思考交出什麼來安撫市民了。

參考資料：

．Adda, J., & Cornaglia, F. (2006). Taxes, Cigarette Consumption, and Smoking Intensity. American Economic Review, 96(4), 1013-1028.

．Banerjee, A. V., & Duflo, E. (2011). Poor Economics: A Radical Rethinking of the Way to Fight Global Poverty. New York: Public Affairs.

．Oxford Economics. (2018). Asia Illicit Tobacco Indicator 2017: Executive Summary.

作者是港大經管學院講師