《9點半蘋果新聞報道》與傳統電視新聞的異同（文：羅芷晴、施嘉雯、何諾兒、林怡欣、蘇鑰機） (09:00)

避開其他電視台新聞黃金時段

我們嘗試將蘋果電視新聞和傳統電視新聞作比較，分析它們的形式結構、內容特色和對主要事件的報道，並透過問卷調查了解受眾對前者的看法。新聞材料主要來自去年11月上旬，每隔兩日錄製各台共7天的報道。

在播映平台、報道方法和新聞編排方面，蘋果電視新聞和其他電視台都有差異。它選擇在晚上9時半播放，避開其他電視台的新聞黃金時段（6至8時）。

蘋果電視新聞只提供網上串流播放，包括facebook、YouTube以及果燃台網站，觀眾可以觀看直播或在網上重溫，但沒有電視播放的選項。

手法偏重娛樂性

蘋果電視新聞參考了傳統電視新聞的結構，但在旁白會「聲演」新聞人物，例如為案件的裁判官配音，複述他在庭上的話語。這種處理手法不會出現在傳統電視新聞。蘋果電視新聞較多選擇政府負面新聞作引入，選材上偏向反建制，並將國家層面的新聞放在較次要位置。

結尾故事的報道，很多電視台皆選擇休閒的題材，而蘋果電視新聞更偏重娛樂性，剪片風格更為出位，例如將受訪者的樣貌以表情符號掩蓋，把「憤怒」、「無奈」的表情拼接到受訪者頭上。它也會用特別的過場效果，以大膽的用色、粗線條等動畫作為過渡。蘋果電視新聞的結尾故事請來嘉賓主持，例如請伍家謙邊玩邊評論PS5的特點，及邀請水球港隊前成員以影片日記形式自拍行山過程，直面鏡頭向觀眾介紹行山熱點、「打卡」位等。

蘋果電視新聞的主播可以風格多變，平常日子主播一般都保持專業、大方得體的打扮。不過在去年12月11至13日，蘋果主播全都穿上黑色T恤，上面印有標語，其行動與壹傳媒創辦人黎智英被捕有關。蘋果電視新聞事後更推出相關產品的廣告，呼籲觀眾購買以表示支持。

選材偏向反建制

蘋果電視新聞報道的內容有其特點。它較其他傳統電視新聞花更多篇幅報道警方的負面消息，例如疑似警司拍攝淫照並在Twitter公開、休班警員藏毒、市民投訴警員說粗言穢語及抄襲等。這些新聞只在蘋果電視有報道，其他電視台均沒有。它更將過往警員觸犯法例的內容整理成一段短片，指出由2015至2018年期間，有逾百名警員涉嫌犯法被捕。去年10月30日報道警方一宗醜聞，記者形容警員「當自己大明星」、「博同情」，諷刺警員的操守與其應有的專業形象不符。蘋果電視新聞對香港政府部門也抱批評態度，例如指律政司處事不公，一方面在立法會拉跌人事件中「放生」郭偉强，但卻嚴厲追究8．31灣仔暴動案的被告。

蘋果電視新聞強調與社會運動相關的事件，突顯香港人的身分認同。例如蘋果電視報道社會運動紀錄片《理大圍城》及《佔領立法會》入圍台灣金馬獎及荷蘭阿姆斯特丹國際電影節，及「反送中」的「磚陣」競逐英國倫敦設計博物館交通類別的年度設計大獎。其他電視台就沒有報道這些新聞。

不過蘋果電視新聞在美國總統大選的報道中，立場不像《蘋果日報》那般鮮明地支持特朗普和反對拜登。蘋果電視的報道立場較為中性，更在去年11月5日整理網上有關美國大選有舞弊的流言，並逐一拆解，指出並無選舉舞弊。

去年11月11日，全國人大常委會通過決定，指一些行為不符合擁護《基本法》及效忠香港特區的法定要求和條件，港府隨即宣布4名時任立法會議員喪失立法會議員資格（簡稱DQ）。蘋果電視報道內容只有反對DQ的聲音，欠缺支持者的回應，立場明顯偏向反對人大決定。它在報道DQ案時語帶譏諷，而且加入大量主觀評論，不斷抨擊林鄭月娥的回應，報道中用了「醜人」、「傀儡」等來形容她。蘋果電視新聞在播放一則相關新聞《四子無悔》時，在主播說出引言後，接着用嚴肅的音樂作引入，配以快轉、近鏡的鏡頭，呈現4名議員面對傳媒的畫面，營造悲壯的氣氛。

小型問卷評分：傳統電視新聞約7/10 蘋果6.6/10

有關蘋果電視報道的小型問卷調查，在去年11月以網上發放形式進行，共收得152份回應，其中83位回應者（即55%）表示有看過或聽過《9點半蘋果新聞報道》。在蘋果電視新聞的觀眾中，教育水平愈高者，觀看它的頻率愈低。在大學程度的組別中，大約有一半的人選擇各個傳統電視台為常看的新聞節目，但只有兩成人選擇蘋果電視新聞。在中學程度組別中，六成多表示會選蘋果電視新聞，其他傳統電視台維持在一半左右。

在曾經收看的人當中，64%表示「報道內容」是他們收看的原因，選擇「報道立場」的有55%，「報道手法」有36%，而選擇「主播人選」的只有14%。在未曾收看的人當中，71%認為「節目播出時間」是他們不看的原因，可見時間性是關鍵因素。幾個傳統電視新聞節目的評分（最高為10分）在7分上下徘徊，蘋果電視新聞分數較低，但也有6.6分。

顛覆傳統報道 衍生混合性質平台

電視版的蘋果新聞在風格上承襲了蘋果日報誇張和娛樂化的特色，在報道中使用流行語和助語詞，也會選用一些令讀者發笑但並無太大新聞價值的片段。它的結尾故事無論是故事選材還是視覺特效，更接近娛樂休閒節目。可以說它顛覆了傳統電視報道，打破電視新聞一貫客觀中立、少談意見、低調謹慎的做法。蘋果電視報道用了電視新聞的形式，但處理新聞的手法有明顯立場和偏向，衍生了一個混合性質的平台品種。

其他報業經營者未必仿效

蘋果電視新聞在香港是個新嘗試，它能夠在短時間獲得大家注意，吸引到一批普羅觀眾，所獲的評價也不算低。壹傳媒集團的這個新平台，可和蘋果日報共用新聞材料，增加了整體的受眾人數。推出蘋果電視新聞，除了增加平台和曝光外，訂戶數量和廣告收益的增長能否抵消額外的員工和器材開支，是個主要的營運考慮。

由文字報道全面轉為電視平台，始終有較高門檻和風險，現時市場競爭已很激烈，相信其他報業經營者只會將網上影音作為文字媒體的補充素材。

作者羅芷晴、施嘉雯、何諾兒、林怡欣是香港中文大學新聞與傳播學院學生，蘇鑰機是香港中文大學新聞與傳播學院教授、社會科學院副院長