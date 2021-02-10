批評「協商論」者捉錯用神（文：梁韋諾） (09:00)

批評者4個論點理據薄弱

經筆者歸納，建制陣營內針對「協商論」的回應及批評，不外乎4個論點。

（1）批評者普遍認為選舉比協商好，例如認為「在選舉過程中可讓候選人向社會交代其施政方向」，以及「經選舉產生的特首認受性較大」。

然而，現在尚未有任何關於以協商產生特首的具體方案細節，那批評者憑什麼輕言選舉比協商好？在協商過程中，同樣可以要求及規定行政長官人選向社會公開政綱及交代施政方向。例如，多年前評論員古星輝在〈未來基本法藍圖芻議〉提出的政制方案，就提到由行政顧問院推舉出來的行政長官人選，必須宣布其政綱，然後由行政顧問院蒐集市民意見。可見，公開政綱與否只是視乎如何設計協商的具體辦法，而非選舉的專利。

至於認為經選舉產生的特首認受性較大，筆者在此再次強調，現在尚未有任何關於以協商產生特首的具體方案，憑什麼斷定選舉產生的特首認受性較大？假如在協商過程中，參與協商之人士比現行選舉委員會來自更廣泛的界別、參與人數比現行選舉委員會委員數目更多，那是否代表協商的代表性更大？

更何况，聽了這麼多年「689」、「777」這些令人生厭的貶稱，我們還能認為「經選舉產生的特首認受性較大」？從回歸以來的選舉經驗來看，在選舉公關及媒體推波助瀾下，選舉娛樂化及劣質化的問題愈趨嚴重，「黑材料」及「謠言」滿天飛，候選人及其家人的私隱不停被侵犯，不斷被人身攻擊，候選人在論壇上大打「口水戰」，不負責任地發表與事實不符或具有引導性的言論，選舉醜陋一面表露無遺，加劇社會撕裂及民粹主義。我們還能說出「從歷史發展、社會效益的角度」，特首以選舉產生比較好？事實是，相比選舉與否，市民更看重特首的施政表現。現時的選舉，反而導致特首的認受性先天不足！批評者真的認為選舉能夠令特首有高認受性嗎？請不要自欺欺人了！

（2）批評者均異口同聲地提出「回歸以來特首皆由選舉產生」。

但是，一直以來沿用，不代表不能改變，以後都必須沿用。正如回歸20多年來，區議員都毋須宣誓擁護基本法和效忠香港特區，那是否代表這種做法是合理的，以後也毋須宣誓效忠，不能改變以往做法？請不要犯上訴諸傳統（Appeal to tradition）的謬誤。

（3）批評者普遍高舉基本法第45條，認為改以協商產生行政長官是退步，違背了第45條第2款所指的「循序漸進」原則及「最終達至……普選產生的目標」。

「循序漸進」是要從長遠發展來看，按照一定的次序與步驟逐漸推進，其反面是冒進，而非否定發展過程有曲折性，絕對可能（並且可以）按實際情况停下來或向後退，而這樣做絕不會令「達至普選產生」的最終目標消失。基本法也沒有規定一旦用上選舉，在達至普選前都不准用協商產生特首。再者，批評者憑什麼斷定選舉產生就是進步，協商產生就是退步？

（4）批評者普遍指出，如果改用協商產生行政長官，就需要修改基本法附件一。

的確，以筆者理解，基本法附件一是指行政長官的產生辦法，而非特指「選舉產生辦法」，所以日後如果改以協商產生，必然涉及對附件一的處理。

現時，附件一第7條訂明：「二○○七年以後各任行政長官的產生辦法如需修改，須經立法會全體議員三分之二多數通過，行政長官同意，並報全國人民代表大會常務委員會批准。」根據2004年全國人大常委會對附件一第7條的解釋，行政長官的產生辦法是否需要修改，行政長官應向全國人大常委會提出報告，由人大常委會依照基本法第45條規定，根據實際情况和循序漸進的原則確定。

換言之，這是從香港本地層面提出修改產生辦法的程序。然而，這絕不代表全國人大的權力會受此削弱或限制。全國人大在中國的地位，如同英國國會在英國的地位，是至高無上的。從中央層面，全國人大只需通過一個決定，就能輕易完成這個被批評者視為「極其困難繁複」的程序。對於擁有全面管治權的中央而言，處理香港事務從來都是「是不為也，非不能也」！

梁振英着眼「保證愛國者治港」

以筆者的理解，從梁先生所接受的整個訪問來看，梁先生之所以提出「協商論」，並非要證明協商比選舉好，亦非想推動2022年改以協商產生行政長官，批評者無疑是捉錯用神了。梁先生着眼的焦點，從來都在於行政長官產生辦法如何保證「愛國者治港」。

按照行會前成員、「一國兩制研究中心」總裁張志剛先生的理解，梁先生這番話，是講給準備「變天奪權的反對派」聽。事實上，按照沈旭暉提出的「奪權」路線圖，就是要選出一個反中央的「泛黃特首」，梁先生就是對這些人說明「此路不通」！反對派如果想繼續玩選舉這個遊戲，就請尊重遊戲規則，不要侵犯紅線。否則中央可以隨時在不違反基本法及中英聯合聲明之下，改以協商產生行政長官，到時想繼續玩選舉的反對派後悔也無謂。

建制派請在選舉爭氣

不過，筆者覺得「協商論」同樣適合說給那些希望繼續以選舉產生行政長官的建制派人士聽：如果想繼續以選舉產生行政長官，就請先一同維護好選舉的遊戲規則，堵塞漏洞，不要令選舉淪為反中亂港者的工具；同時請你們爭氣，在區議會、立法會、行政長官選舉委員會和行政長官選舉之中取得足夠票數，能夠在選舉保持優勢及主導地位，確保選舉結果是「愛國者治港」，而不是「美國傀儡治港」。否則，無論如何把選舉吹捧得有多好，只要無法滿足「愛國者治港」的要求，選舉這種產生辦法也只會被放棄。

（作者按：本文只代表個人立場，不代表任何團體意見）

作者是自由撰稿人