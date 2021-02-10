中美進入軍備競賽（文：陳景祥） (09:00)

外交潛台詞：中美仍可合作

至日前為止，拜登尚未跟習近平主席對話，明顯是尚未能為中美關係定調；但在一次公開演講中，拜登已明確指稱中國是美國最主要競爭對手。過去是美蘇競賽，如今是中美，兩個大國是否正一步步走向「修昔底德陷阱」，最終要分出勝負？

美國時間2月5日，美國國務卿布林肯和中共政治局委員、中央外事辦主任楊潔篪正式通話，布林肯以強硬姿態，強調美國繼續在新疆、西藏、香港問題上，維持人權和民主價值觀。

中方的表態溫和得多，楊潔篪重申中美關係發展給兩國人民帶來巨大利益，也促進了世界和平與繁榮；但楊也表明，台灣問題是中美關係中最重要最敏感的核心問題，香港、新疆、西藏等事務均為中國內政，不容外部勢力干涉。

外交官腔背後的潛台詞，是雙方縱使在多個問題上有分歧，但仍然可以合作，正如拜登也曾經在美國國務院的演講中指出：當與美國利益相符時，美國願意與中國合作。

軍事緊張氣氛升溫

外交上出現緩和迹象，但另一邊軍事上的緊張氣氛正在升溫，美國海軍第七艦隊的麥凱恩號導彈驅逐艦上周穿航台灣海峽之後，駛經西沙群島附近海域，展開「航行自由行動」，是拜登上台之後，美國軍艦首次在西沙海域展開航行自由行動，向北京展示軍力。

不少人認為，中美爭霸終須一戰，打是免不了的！然而美蘇冷戰年代，雖然軍事上幾次到了戰爭邊緣，最後都能化解收場，真正打起來的都是「代理人戰爭」，美蘇在背後操盤、戰爭在第三國發生。

史家「共識」，美蘇沒有打起來，是因為互相阻嚇（deterrence）成功，雙方都有龐大核彈庫，一場大戰隨時毁滅全球，誰都不願見到這個結局。中美之間的「主戰場」本來不在軍事而在貿易，兩國雖不時出現摩擦，但貿易摩擦產生的緊張氣氛，畢竟遠低於軍事對峙。然而，近年情勢驟變。美國的主流媒體都認為，中國正全力發展海軍和導彈，要在台灣周邊海域、西太平洋和南海挑戰美國。中美之間，其實已經開始了一場軍備競賽。

最新發展，是中國軍方積極開發被稱為航母殺手的極音速（hypersonic）導彈，希望可以改變戰略平衡，特別是針對高速度航行的美國核動力航母，反制美國在中國周邊海域的軍事壓制。

《珍氏防務周刊》（Jane's Defence Weekly）1月20日的文章中引用美國國家航空航天情報中心（NASIC）報告稱，中國正在增加部署更多能夠打擊美國的核武器。報告稱，中國正在擴充導彈部隊，增加能打擊美國的洲際彈道導彈上核彈頭的數量。

中國有實力抗衡 但有長遠隱憂

美國戰略司令部司令理查德（Charles Richard, Head of the US Strategic Command, STRATCOM）在美國海軍研究所期刊今年2月號的一篇文章中指，不能低估北京的挑戰，如果不加以遏止，大國危機或衝突的風險會加劇，美國與中國及俄羅斯「真有可能」（real possibility）爆發核衝突。

軍事競賽是一場消耗戰，當年蘇聯之敗，是敗於投入太多資源在武備開發，經濟實力無以為繼，蘇聯人民生活無法改善，最後導致蘇共垮台。今時今日中國經濟實力強大，有足夠資源應付軍力擴張，跟蘇聯完全不可同日而語。論經濟和軍事，美國的優勢都不是一面倒，中國有足夠實力與其抗衡。

但是，如果軍備競賽長期化、常態化，對中國來說將會是一項沉重負擔。長遠來說，如果人民幣未能全面國際化，中國不能像美國般利用美元「長印長有」的優勢，軍費負擔將成為中國的一項隱憂！

圍堵與思想戰線 美國重施故技

美國當年對付蘇聯，除了藉軍備競賽拖垮蘇聯經濟，還有另外一手，就是圍堵蘇聯的擴張，以及加強對共產主義妖魔化。圍堵是以美國為首領導自由市場民主國家共同發展，令人民得到的物質享受能遠超蘇聯和它「統治」的衛星國，以顯示美國和民主世界的優越性。

思想戰線上，就是以「善惡二元論」，把蘇聯視為萬惡之源——專制、獨裁、暴力、高壓，是自由民主人權的最大敵人。現在看來，華府正在重施故技，一手建立印太同盟、強化五眼聯盟和日韓合作，拉攏東盟、游說歐盟，建立最廣泛的反華陣線，並且在新疆、香港、西藏、台灣等問題上把北京塑造為反對民主自由、壓制人權的專制政府。

對付蘇聯的套路能否再次應用在中國身上？沒有人可以提供答案，但可以肯定的是，中美爭霸將是一場馬拉松競賽，中國無法迴避。

從最極端的可能性推測，美國還會使出當年對付蘇聯的手法——為了阻撓對手崛起，美國會質疑共產黨執政的合法性，公開支持台獨、疆獨（西藏並無要求獨立，只要求「一國兩制」）、港獨，並可能暗中訓練和支持分離主義叛亂分子，甚至令北京陷入與伊斯蘭世界的衝突（華府在新疆問題上已經拉上中國壓制伊斯蘭教徒；註）。

中國宣傳戰取得一定成績

中美對峙發展到現在，上面的極端情况已經不能排除，香港在風眼之中，也要做好最壞打算，特別是金融市場，美國應該深知香港是向中國內地輸送大量資金的地方，這正是蘇聯當年欠缺的優勢，如此重要的「戰略目標」，華府怎會輕輕放過？

汲取蘇聯的教訓，北京對於中國「制度優勢」的宣傳戰全面鋪開，而且取得了一定成績。《紐約時報》中文網1月25日刊出文章〈北京如何把新冠悲劇變為「中國優勢」〉，觀察非常獨到，文章指：「一年前的這週，中國共產黨正處在數十年來最大危機的邊緣……一年後，中共已絕對控制了敘事。按照北京的說法，武漢不是中國弱點的證明，而是中國優勢的寫照。」

配合國情 香港政制難避「大手術」

雖然中國堅持全球化、繼續保持開放、擁抱國際規則和秩序，但美國對華政策步步進逼，令北京跟西方世界的分歧愈來愈深，為了顯示「制度自信」的決心，以示國情跟西方主流不同，中國將會走一條完全不同的路；香港置身在這股大氣候之中，政治體制來一次大手術以配合國情發展，看來已是無可避免。

註：上述分析可參考Graham Allison, Destined for War: Can America and China Escape Thucydides's Trap?，中譯本《注定一戰？中美能否避免修昔底德陷阱》，頁283-292

作者是資深傳媒人