疫苗的疑惑 可守的底線（文：梁美儀） (09:00)

一場反修例運動，令內地與香港關係跌至回歸以來的低谷，連帶在疫苗問題上，社會出現一種對國產疫苗不信任的情况。不過，在香港這場抗疫戰上，市民普遍仍然信任一直表現嚴謹專業、以科學為先的醫生專家們，在審批新冠疫苗問題上，大家都十分重視新冠病毒疫苗顧問專家委員會的意見。

早前，專家委員會表明，生產新冠疫苗藥廠的第三期臨牀測試數據，必須在國際醫學期刊刊登後，才會審批疫苗是否可於香港應用。不過，科興近日表示，短期內難以整理和在醫學期刊刊登第三期臨牀數據，此時政府不再堅持測試數據必須先在醫學期刊刊登的先決條件，改為要求科興提供向世衛提交的第三期數據，供專家委員會審批通過便可。

這個「非常」處理，令人質疑政府基於政治因素，在審批國產疫苗時特別「手鬆」。其實，牛津大學與英國藥廠阿斯特捷利康，早前已在醫學期刊Lancet刊登最後階段新冠疫苗臨牀試驗報告，詳列疫苗的防護力、測試出現的嚴重不良反應個案等，所以香港是否真的沒空間等待科興在醫學期刊刊登第三期報告後才作審批，的確有討論的空間。

在非常時期採取非常手段，本無可厚非，但政府必須向專家委員會提供藥廠詳盡的第三期測試報告，並在委員會作出審批建議後，全面公開專家的審批決定，包括支持或反對引進該款疫苗的理據，若有投票程序的話，應公開正反票數，讓公眾一目了然，自行判斷。專業的底線，不能不守，香港失守的堡壘已太多。

作者是資深傳媒工作者