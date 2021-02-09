強推國安教育 須跨三座大山（文：劉進圖） (09:00)

（1）學生可以問問題嗎？問題若涉及政治，老師該如何回答？

舉例來說，小學生學習警察應保護市民的重要常識時，若問老師，為何在新聞上看到，警察暴力虐打被捕人士，老師該如何回答？或者，中學生上課時問，為何示威者叫「時代革命」的口號危害國安，民建聯叫「變革香港」卻不危害？為何回歸後存在了23年的支聯會年宵攤位，因為展示一句「平反六四」標語便要消失？「平反六四」如何危害國家安全？

（2）學生可以自行上網找資料嗎？若與國家官網相違，老師該如何辨對錯？

例如，學生若問老師，新冠肺炎是首先在武漢爆發嗎？為什麼率先提醒民眾防疫的李文亮醫生會被政府訓誡，這是重視人民健康的例子嗎？老師在國家疾控官網上可能找到答案？又例如，學生以南海九段線為關鍵詞，上網找到荷蘭海牙國際法庭2016年的判決資料，裁定中國的九段線主張違反《聯合國海洋法公約》，老師該如何回應？維基百科上詳列南海爭議諸方說法，是否只有符合中國官方主張的才正確？

（3）學生可以爭辯、可在課堂討論中，提出與官方不同的意見嗎？

過去常識科和通識科都鼓勵學生發表意見，只要言之有據，不論所持立場如何，都是教學上允許甚至鼓勵的，藉以培養學生獨立思考、慎思明辨的能力，但近日教育局的國安教育指引明言，國家安全的議題「沒有爭辯或妥協的空間」，老師當教授「是非對錯分明、法理清晰的議題」時，應清楚列舉客觀事實和理據，不可當一般富爭議的議題處理。那麼，在涉及新疆維族人士的再教育營議題上，老師該如何論證，為了維族人民的利益，把大批維民關進禁閉營舍，是合法、合理、必要的措施呢？

上述這些問題，在過去對香港的老師並不構成極大的難關，因為香港的教育制度向來允許學生自由發問，鼓勵學生查找資料，容許學生持不同意見，並不要求學生跟從政府立場。如今教育局的指引，明顯是要把內地的國安教育引伸來香港，而且只准跟隨官方指示教授，只准傳講官方視為正確的觀點，不容許質疑、反駁、另類立場，違者須承擔後果，換句話說，就是要求「洗腦」。

如果教育局的目標是這樣，香港的教師團隊是做不到的，勉強做也只會荒腔走板，錯漏百出；若教育局必須這樣做，請自行聘請擅長製作propaganda的專才，統一製作國安教育電視節目，指令各學校播放吧。

作者是資深傳媒人