通識新課程改革——重新出發與持續優化（文：吳壁堅） (09:00)

宏觀層面：減少爭議、重新出發

仔細閱讀是次諮詢文件，優化重點基本上就是政府早前公布的改革框架的落實。新課程內容基本上只針對香港、國家與全球3個層面出發，課時大幅削減約一半，不設獨立專題探究等，這些坊間已有認識，在此不述。

筆者相信減少爭議是改革諮詢的重點。一直以來本科都遭受極大爭議，尤其是建制與泛民陣營的拉扯。從建制而言，通識科一直被詬病為散播港獨的溫牀，並冠以煽動學生上街的罪名。在是次的改革上，香港部分開宗明義寫明是學習「一國兩制」下的香港，強調《基本法》框架、國家安全，以及國民身分認同（而非舊課程的身分認同——即香港人與中國人的差異），這些都是回應建制陣營一直以來的批評而作出的建議。

另一方面，泛民一直認為通識教育被污名化，經常被人批評在中國單元裏大肆批評國家的現况，又在香港單元中鼓吹港獨，並放大社會政治參與部分。筆者必須強調，大部分的通識老師均持守專業，按照課程與評估指引行事，但為減少舊課程的爭議，新課程也特別關注改革開放中國家在國力提升、生活素質的改善、最新五年發展規劃的重點等，讓師生均有據可依，不會再有過度詮釋課程的空間，這對教學與考評來說均是重要的。

姑勿論坊眾是否認同這次改革的理念與課程內容，但必須明白其出發點是希望通過這次改革，讓本科有一個重新出發的機會。經歷舊課程的10年爭議，老師夾在其中，身心俱疲；尤其是殺科與否的爭論，更令老師惶恐終日。雖然通識課時的減幅比較大，但其實3個核心科目均有削減；至於仍然保留必修科地位，可讓老師比較安穩。整個核心科的改革旨在騰出空間讓學生多修選修科或應用學習課程（大概中、英、數各減一堂，通識減兩堂，剛好是一個選修科的課時），從大局觀來說，也應理解政府的苦心孤詣。

微觀層面：課程細節仍應繼續商討

筆者認為諮詢文件仍有不少地方需要釐清或補充。其中最大的討論，是課程內容的設定與學習概念的訂明。新課程取消個人成長與人際關係單元，亦將香港單元中生活素質部分削減。課程削減要配合課時調整安排，本無可厚非；但任教本科的老師也清楚一點，是這兩個部分中有些概念是能貫通不同單元，例如個人成長中的「自尊感」，又或香港單元中的「生活素質」等，對本科內容的理解與建構也非常重要。

是次課程改革的重點是「訂明重要學習概念」，但諮詢文件卻未有列明相關概念範圍，前線老師會感到迷惑。如果相關概念會保留為新課程的「重要學習概念」，則削減單元內容也未嘗不可；但如果這些概念並未保留，則削減這些內容是否合適，就有可商議之處。學習概念貫穿整個課程，是課程的重要組成部分，筆者認為局方應適時公布哪些是新課程學習概念，並諮詢業界，是較為理想的做法。

另一方面，諮詢文件仍將評級定為「達標」與「不達標」，並未能適切反映通識科作為核心科目的地位。香港中學文憑考試中，的確有科目會以「達標」與「不達標」作為評級，那就是應用學習課程。按考評局的說法，應用學習會將評級分為「達標」、「達標並表現優異（I）」、「達標並表現優異（II）」，而「達標並表現優異（II）」等於文憑試4級或以上成績。雖然我認同政府釋放考試壓力的宗旨，但學生始終要面對公開考試，就算不在通識科面對壓力，也會在其他科目中面對；再者，如果新課程考試評級的重要性連應用學習課程也不如的話，學生是否會重視，也是未知之數，始終考試就是講策略、會取捨。筆者認為最起碼也應該有「優異」一級，以鼓勵有志於通識科學習的學生，並提供更多的評級描述，讓大學作收生參考。

發展方向：繼續優化與深化

諮詢文件只是將新課程重點概括，但在學與教的實踐上，相信仍是漫漫長路。新課程仍然保留培養學生成為「慎思明辨、理性思考、反思和獨立思考的人」的課程理念，所以新課題會以什麼方式進行學與教，仍是未知之數，例如：是否保留議題探究？若不，那麼會用何種策略，以彰顯本科的課程理念？

再者，新科目的考評會如何呈現，也是可探討的方向。雖然諮詢文件建議加入多項選擇題與短答題，但筆者認為仍嫌不足，因為重點應在考核的內容和能力上，而非單純的題型改變。在「互聯相依的當代世界」中，其中一個學習內容是「科技發展與資訊素養」，筆者認為是次加入這個內容非常重要，也回應現今社會的需要。但是，正如筆者在不同媒體撰文指出，舊制並未能考核學生資訊素養的能力，甚至要求學生對考試所提供的資料照單全收，這與學科宗旨相違背。既然重新出發，筆者認為應改變考核內容與模式，例如需要學生判斷資料的真確性，或比較不同資料中何者較為可取，以增加考試設題的空間，並更能反映學生的學習成果。

通識改革是一個感嘆號 還是一個句號？

筆者希望以周星馳《西遊記大結局之仙履奇緣》中一句經典對白，略作修飾後作結：

「通識改革在你心目中是一個感嘆號？還是一個句號？你腦袋裏是不是充滿了問號？」

我希望是句號，你呢？

作者是熱愛通識的教育工作者