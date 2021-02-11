BNO反制的副作用（文：曾志豪） (09:00)

為何中央未再出狠招？原因很簡單，每一招都不能直接反制英國，也未能直接阻止港人使用「變了質」的BNO移英。

不承認BNO的旅遊證件地位，無阻港人用特區護照出境赴英，加上英美澳加繼續承認BNO地位，可見此招無效。

即使用「愛國者言」剝奪BNO港人的權利，也只是增加了移英的「成本代價」；而港人看到曾經擁有的權利居然可以彈指間灰飛煙滅，那種無常變化，只會令更多人堅定決心離開。更不要提這種方式的副作用嚴重，堪比打了不及格的疫苗，不就是「搬石頭砸自己腳」嗎？

把一向模糊的「雙重國籍身分」說穿

其中一個副作用，便是把一向模糊的「雙重國籍身分」說穿，於是「愛國者」把眼光不單放在BNO，更望向範圍更大的「其他外國國籍」。種種奇怪言論也紛紛出籠，什麼「人大政協無特權應帶頭放棄外國國籍」，更是令建制派人心惶惶，有殃及池魚之感。

這就是所謂「沒有最藍只有更藍」的現象，壞後果是，擴大了打擊敵人層面，一些本來心照不宣政治過關的行為，突然成為攻擊的材料。譬如譚耀宗尊貴人大常委，被揭發家人不單早已定居澳洲，更開設移民公司協助祖國同胞移民。在今天講求政治正確、愛國者治港，而任何想移民的港人都被標籤為「不愛國」的大前提下，譚耀宗的家庭背景便有商榷斟酌的空間。一旦這種討論蔓延，豈不是令本來的堅實管治者團隊動盪不安？

觀乎中國歷史，這種「不斷找出新的階級敵人」卻是光榮傳統，彭德懷被批鬥的時候，劉少奇也不會想到下一個輪到自己吧？

最糟糕是，這個時候政府推出新的通識科改革諮詢，「國家安全」成為重中之重。你說這是要留人，還是推更多人出走呢？

作者是傳媒工作者