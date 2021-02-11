無助滅罪 損本地科研 損言論自由——SIM卡實名制立法應煞停（文：黃浩華） (09:00)

一刀切實名制沒考慮資訊科技界從業員需求

諮詢文件建議每名用戶，不論公司企業或者個人，都只可向同一供應商登記不多於3張儲值卡，即使一間公司大費周章地向全港所有供應商購買電話卡，也就最多只有大約90張電話卡，令業界無所適從。從事智能電話程式開發或物聯網軟件開發的從業員，即使已經有電腦模擬器協助開發工作，但由於要確保軟件在實際環境中都能運作正常，故一般測試及編程時都需要使用3至5部不同真實手機或硬件，所以需要3至5張匿名電話卡都可以理解。除了確保軟件能在流動網絡運作外，一部分應用程式涉及電話註冊帳號功能，在這個情况下都需要使用數張電話卡完成工作。由此可見，建議上限根本不能滿足中小企的要求，更遑論大企業的實際使用量。

除數量外，諮詢文件並沒有明確就電話卡的性質劃分上限。原來電話卡主要為一般人對人溝通（H2H），隨着時代進步，物聯網的設備會互相溝通，所以現時還有專為物聯網而設的機器對機器連接（M2M）電話卡。明顯地單靠3張電話卡不能應付物聯網的規模。雖然商務及經濟發展局事後有在社交媒體澄清，但社交媒體帖文並沒有實際約束力。

如果沒有清晰條文規管機器對機器連接電話卡的申請，在現今官僚制度盛行的香港，中小企要申請電話卡就會變得困難重重。這足以證明草擬諮詢文件過程草率，沒有考慮業界福祉。在此建議政府應考慮，若仍要推動議案，應增長諮詢期到至少3個月，並主動與業界會面，確保縱使有實名制，也要明確保護業界利益。

電話卡實名制未能打擊罪案

政府聲稱實名制已在全球多個地區生效，並希望透過實名制打擊嚴重罪行，如炸彈或電話騙案。不過業界都知道，即使沒有匿名電話卡，犯罪集團亦可利用其他技術犯案。而且全球行動通訊系統協會（GSMA）在2013年11月發布一份有關電話卡實名制的白皮書指出，沒有明確證據顯示實名制能有效打擊罪行。報告中以墨西哥做例子，墨西哥於2009年以同樣理由實行實名制，不過3年後就廢除。原因是在法例生效後當地罪案反而有明顯上升，勒索電話上升40%，綁架增加8%，報告指因為當地政府沒有考慮到實名制生效後，犯人會改用其他途徑獲取電話卡犯案，結果出現了反效果。該報告亦有提及2013年非洲已有37個國家實行實名制，不過德意志經濟研究所在2012年的一份有關非洲電話卡實名制的論文中指出，沒有證據指出實名制能有效減低罪案，並因為實名制阻礙使用手機滲透率上升，間接影響民生。

私隱及言論自由受打擊

國際人權組織「私隱國際」引述GSMA指出，在實行電話卡實名制的國家或地區，只有59%有足夠的私隱或數據保護法，確保民眾私隱不受侵犯。現時香港的《私隱條例》已經過時多年，既缺乏約束力，又沒有具阻嚇性的懲罰，情况令人擔憂。再者，政府在記者會中只是以「沒有計劃」回應「加入生物認證機制」的疑慮，如果將來加入生物認證的話，市民的權利會進一步被削弱。聯合國人權高級專員辦事處一份2015年的報告已指出，言論自由需要有足夠的加密法及匿名權才有足夠的保障，而且世界各地應該盡可能避免實名制。

本地實名制另一問題，是執法部門有權以緊急理由，繞過法庭手令直接索取用戶資料，但到日前都沒有定義何謂迫切及緊急，令市民質疑是否與《國安法》有關，政府有責任釐清箇中定義。

以上例子足以證明電話卡實名制弊端眾多，既無法有效減低罪行發生，又影響業界從業員及基本的言論自由。政府應認真聆聽社會不同持份者的聲音，並煞停議案。

（作者按：以上只代表筆者的個人意見，並不代表他所屬任何團體的意見）

作者是資訊科技界選委