Clubhouse熱捲全球 馬斯克點石成金（文：陳帆川） (09:00)

簡單來說，Clubhouse是一個iPhone上的社交媒體，裏頭有很多聊天室讓你自由進出。不過用家不是用文字溝通，而是用即時語音聊天，就像電話會議一樣。你可以安靜地聆聽，或者插話一起討論。實際感覺就像不停偷聽別人講電話。

Clubhouse的測試版於去年4月疫情爆發初期面世，由兩位Google前員工在矽谷創辦。他們原本想保持低調，慢慢蒐集用家報告，慢慢改善。但由於反應熱烈，7月起新用戶需撥入等候名單，獲得邀請碼才能加入；12月時累積用戶已達60萬人。

本周初，活躍於社交媒體的馬斯克再次點石成金，加入Clubhouse一個聊天室聊天，瞬間令該聊天室擠爆上限5000人。之後粉絲再開另一個聊天室直播該聊天室，餘此類推一直分拆，有人在YouTube上直播聊天內容，網媒甚至作文字直播。

Clubhouse「低調地增長」的如意算盤已打不響，平台在遠至香港和台灣都上了Google趨勢。

Clubhouse在去年5月已獲著名風險投資機構入股，當時估值1億美元，現在不可同日而語了。它的成功跟全球大封鎖的天時地利有關，而且跟facebook崛起一樣，一開始是精英的圈內玩意，保持一定神秘感，而且內容質素不會太差。

隨着Clubhouse進入主流，將面對至少兩項挑戰。第一是聊天室愈來愈多，如何將合適的室推送給合適的人，以免用戶聽來聽去都是廢話，改投Podcast的懷抱，很考驗它的演算法夠不夠精準。

第二是審查問題。聲音容易模仿，效果逼真，而且成本低，要扮名人和裝專家不太難，不然為何WhatsApp上大部分假新聞都是語音？再者，語音直播沒有白紙黑字紀錄，審查成本高。如果用戶增長過快，隨時變成無王管的街市。

對媒體人而言，Clubhouse彷彿度身訂做，適合廣交朋友、增加曝光。畢竟很多人保持低調的原因，是寫字沒人看、拍片太麻煩，如今兩個問題一併解決。《紐約時報》最成功的產品之一，是每天由記者訪問記者、如今成為全球最多人收聽之一的Podcast「The Daily」，我們能否複製類似的成功？

作者是新聞工作者、文化評論人