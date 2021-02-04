還逝者公道 盼悲劇不再——林麗棠老師死因研訊後記（文：馮偉華） (09:00)

死因研訊於上星期五（1月29日）告終，裁判官裁定林老師死於自殺，並清楚指出，如果校長能對事不對人、如果有人能為林老師說公道話，或辦學團體處理事件時將會面保密，悲劇可以避免。

正視職場欺凌 重視關愛溝通

9天的研訊，重構了一位好老師走上絕路的歷程，令人神傷。從多名證人供辭可見，林老師勤奮工作、對自己有要求、深受同事及學生愛戴。但自羅校長2014年上任後，林老師長期受到欺壓和針對，終至情緒崩潰。這種職場上的欺凌，發生在重視「以生命影響生命」的教育界，倍感諷刺，難怪激起社會的強烈迴響。

就此，我們建議制訂防止職場欺凌的政策，並研究立法保障員工，包括僱主對工作間出現的欺凌負有轉承責任。裁判官提到，管理層應以關心和尊重同事的態度處事，我們認為在甄選及評鑑校長時，亦應重視這些品質，並輔以適當培訓。本港大部分校長均十分優秀，我們無意將校長和教師對立，唯有互相尊重，方能共建良好的校園環境。

教師精神健康響警號

林老師曾患上抑鬱症，但校方沒有給予足夠支援，亦缺乏應有的敏感度。事實上，《殘疾歧視條例》中的殘疾亦包括精神病／情緒病，且有詳盡的實務守則。我們建議教育局、辦學團體及校董會，應貫徹落實有關防止殘疾歧視的政策，包括安排定期培訓。教育局亦應增加資源提供情緒支援服務。

2018年教協與香港心理學會臨牀心理學組曾進行教師壓力調查，近三成出現中度或以上程度抑鬱症徵狀，加上近年社會環境的影響，情况令人擔心。因此，改善學校管理、重建關愛校園，更形迫切。

改善校本管理及投訴機制

林老師事件另一關注點，是校本管理下的監察及投訴機制。法團校董會本有監督校政的責任，遺憾是一直無法知悉問題。教師每年填寫的「持份者問卷」，羅校長在「校長專業領導」的得分持續下跌（5分滿分僅得2.58分），反映老師的不滿由來已久。東華三院教育科亦曾收到對校長的多宗匿名投訴。但由於校董會議程一般由校長擬定，如校長沒有把問卷數據或投訴放入議程，校董會也無從跟進。

因此，我們認為須加強校董會和教師之間的溝通，確保下情能夠上達。校董會成員應至少每學年一次與教職員面談，直接聆聽意見。教職員亦應有渠道直接聯絡校監及校董。裁判官亦接納教協的建議，持份者問卷的結果須提交校董會討論。

林老師墮樓前一天，曾鼓起最後的勇氣到東華三院總部求助，接見的職員沒有視之為投訴，沒有遵從保密原則，反而致電羅校長查詢。裁判官表示做法令人費解，亦認同我們的建議，投訴機制應明確告知求助人／投訴人，事情將以什麼性質處理、如何處理，並應充分保障私隱，獲得書面同意才可將資料披露。

悲劇至今已近兩年，誠如家屬所言，希望事件能喚起社會及教育界反思。死因研訊還了林老師一個公道，我們期望傷痛可以早日撫平，但以悲劇換來的教訓，不應隨着時間而淡忘。

延伸參考：教協就林麗棠老師墮樓死因研訊提出建議（hkptu.org/85079）

作者是香港教育專業人員協會會長