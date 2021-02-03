吃子文化下的香港（文：馬仲儀） (09:00)

成年人保護還是踐踏年輕人？

那些事令我思考，究竟手握權力和資源的成年人、老師和執法者，有沒有公平地評價年輕人的行為？有沒有嘗試去理解他們背後的情緒和信念？執法時，有沒有受自己的個人價值觀影響？有沒有以保護年輕人為己任，還是以踐踏他們為樂？我想起「吃子文化」一詞，亦重讀了黃國鉅教授2017年的一篇文章——〈香港進入吃子文化時代〉（註）。黃教授當年已看到這股歪風，但誰又能預料這些行徑在今天的香港是如此坦蕩蕩呢？

中國人重視直向權力文化，社會充斥着家長式思維，成年人甚少提倡平等對待年輕人；每當自己的道理未能說服人，便把輩分掛在嘴邊，壓在年輕人頭上。2019年，香港的年輕人令大家刮目相看，亦讓一些人恨之入骨，政權更視他們為頭號敵人。每次年輕人做出了偏差的行為，總有人高調地出來譴責，對於年輕人的懲罰或判刑常令人覺得不對稱的嚴苛。我弄不清勒令學生領袖休學一個學期，甚至禁用學校設施半年，是為了教導他們、是報復式懲罰，還是威嚇所有有意參與學運的學生呢？今日香港，警方執法不容質疑，但高級警務人員以公職身分談論案件時，竟然以校友自居，用上「黑社會」、「目無法紀」等字眼，會否給人偏頗、公器私用的感覺？一班小朋友關心社區事務，他們的行動實無顏色之分，建制議員亦應向他們學習。當受到襲擊時，他們的表現亦值得稱讚，沒有以暴易暴，而是報警求助。作為一個正統媒體，涉事報章不去採訪那些街頭賣藝引發的噪音、公共秩序、金錢交易等問題，反而涉嫌偷訪受襲人的家，以顏色去批鬥一個11歲的小孩。

發聲捍衛公義 讓年輕人免陷絕望

我不是教育學者，不懂年輕人教育的大道理，我只覺得我們這些「上了岸」的成年人虧欠了年輕人很多。他們這幾年受着社會運動、疫情，和及後的經濟衰退影響，無論個人成長、學業、社交和事業發展都不理想。我曾經在開放的風氣下接受教育，當年的中學校際辯論比賽可談論中港關係、回歸、政制發展等議題；我在中大的幾年，愛在自由的校園游走，學生會告示板張貼着不同的言論，學生在大型集會上衝擊高錕校長，得到的是包容和有氣度的回應。我們不能把美好的光景歸還給年輕人，但總能對他們寬容點，設身處地替他們着想，給他們多一點關愛。

近日東華三院小學林麗棠老師的死因庭裁判提醒了我們一點：如果她身邊的人能挺身而出，行多一步，相信可以避免悲劇發生。面對針對年輕人的欺凌，我們要捍衛公義，為他們發聲，雖然我們的聲音不能改變殘酷的政治現實，但仍可能溫暖他們的心，不讓他們陷於絕望。

註：bit.ly/2YJRcDr

作者是醫生