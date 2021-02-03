中英民心之爭（文：陳景祥） (09:00)

北京為了反制英國BNO新安排，宣布不承認其作為旅行證件和身分證明，特區政府全面配合，宣布從周日起不得使用BNO在本港出入境，乘客登機前往本港時，須出示特區護照或香港永久居民身分證。

BNO之「爭」說來話長，其歷史背景和英國當年怎樣給予港人這本旅遊證件的來龍去脈，論者甚多，我希望「補充說明」的主要有三點。

英把BNO「暗渡陳倉」 中方難出另一招

首先，英國人是搞國籍問題的老手，北京不容易應付。日不落國曾經有眾多殖民地，二戰後全球掀起反殖浪潮，英國版圖大幅縮減之餘，英政府也制定了連串措施，解決前殖民地子民的國籍身分問題。

現在算來，所謂英國國籍／身分共有6種：

（1）英國公民（British Citizen），屬於英國大多數人的類別，通常是因出生、領養、血統、登記或歸化而得到公民身分；

（2）英國海外領土公民（British Overseas Territories Citizen, BOTC），在2002年2月前被稱為英國屬土公民（British Dependent Territories Citizen, BDTC），香港人本屬此類，1980年代英國修改《國籍法》，港人後來失去BDTC地位，改為賦予BNO；

（3）英國海外公民（British Overseas Citizen, BOC），與前英國殖民地有關，給予殖民地獨立時沒有獲得新國家的公民身分者；

（4）英國皇家子民（British Subject），包括1949年1月1日前在愛爾蘭共和國的人士等；

（5）受英國保護人士（British Protected Person, BPP）；

（6）英國國民（海外）（British National (Overseas), BNO），是專為香港人而設、因應1997年7月1日港人失去英國屬土公民身分，英國給予港人的英國護照；1984年12月英方在「中英外交備忘錄」中表明：不給予持BNO的香港中國公民在英居留權（註1）。

說英國人是國籍問題老手，是因為他們現在把BNO的作用「暗渡陳倉」——BNO作為旅遊證件的地位沒變，英國政府只是給予持證人可在英國逗留長達5年，要符合英語要求，才可申請定居，一年後才可以入籍（即所謂「5+1」）。換言之，英國並沒有給予BNO居留權，也沒有改變BNO作為旅遊證件的性質，它只是賦予持證人可在英國居留較長時間，之後可申請居留，還要符合一些條件，才可取得英國居留權。

現在北京的反制措施，會給BNO持有人帶來一些麻煩，但如果決定了用BNO護照移民的人，可在購買機票時用香港特區護照，到埗英國後才出示BNO護照，或買機票先赴另一個國家，在當地登機時出示BNO，這些做法，都是北京或特區政府無法阻止的。

英國在回歸前直接給予港人英國居留權的，是在八九六四之後推出的「居英權計劃」。1990年代，港英政府向5萬人和他們的家庭，依照《1990年英國國籍法令（香港）》，提供成為英國公民的名額。有評論曾經指，英國如果要幫香港人，為何不直接擴大居英權名額，給更多香港人直接獲得英國公民資格！

居英權是「特殊措施」，不屬於任何上述6類取得英國公民身分的途徑，如果要再推出必須修例，程序複雜，對北京來說則是更大挑釁。現在按BNO護照的現成方法給予居留權，毋須修例或立例，簡單易行。更重要的，是中方反制措施有限，公開聲明不承認BNO之後，北京很難再出另一招。

雙重國籍問題牽連甚廣

其次，是因BNO而觸發的雙重國籍問題。有意見認為，因BNO而引發的爭議，應該令北京認真考慮結束港人的「特別待遇」，嚴格執行《中國國籍法》、禁止雙重國籍，持外國國籍的港人須放棄香港居留權和投票權。

雙重國籍問題牽連甚廣，如果取得外國國籍就不能再擁有香港居留權及投票權，那麼涉及的就不光是因BNO而取得英國國籍的人，而是包括過去移民美國、加拿大、澳洲等地而取得公民權的港人，這批人數目不少，而且很多都是香港的中堅人物，如果強行把他們「打為異類」，無異於逼他們跟香港疏遠，將大大削弱香港的國際城市特色。

北京設計香港政制時，特別容許立法會部分功能組別議員可以持外國護照（《立法會條例》的豁免國籍限制），就是考慮了香港的特殊歷史因素，這是相當務實的態度。

《中國國籍法》表明「不承認中國公民具有雙重國籍」（第3條），但內地對雙重國籍也有爭議。

有內地評論認為，自改革開放以來，一批出國留學、經商、勞務、探親、移民的中國公民在世界各地扎根；另一方面，中國經濟持續高速發展，吸引了大量海外留學人員回國就業、經商、定居；對外開放不斷擴大，新形勢下，海外移民呼籲重新評估中國的移民政策，修改國籍法、承認雙重國籍（註2）。

「中國人才網」也有文章引述論者指出，「不應拘泥於『雙重國籍』這一說法，也不一定要死咬這個法律概念。可以出台類似『海外公民證』或『海外華裔卡』的政策，以此承擔部分雙重國籍的職能」，文章又說「有關雙重國籍的建議、呼聲已經引起中央高層的重視。有關部門也正在積極尋找穩妥周全的解決之道，為我國引進海外人才開啟方便之門」（註3）。

香港本來在雙重國籍問題上有相當寬鬆且務實的處理，現在因BNO而力主全面收緊，其實是扼殺了香港國際化、向全球開放的特色，而嚴限國籍的做法不利全球化人才流動，連內地也有意因時制宜作改動，香港何須反其道而自我收緊？

安身立命的人生抉擇問題

最後，拿什麼護照、是否移民、什麼國籍，都是非常個人的選擇，考慮因素都不外乎就業、子女教育、居住環境等，說到底，就是心之所屬，到底想留在哪個地方生活。

BNO議題掀起的，其實不光是國籍問題，而是人心所向、選擇安身立命之地的人生抉擇問題。英國改變BNO遊戲規則，令北京勃然大怒，但反制方法有限，而且不能用作旅遊證件只會令持有人增加麻煩，但阻不了決心移民那批人的決定。而進一步收緊雙重國籍、針對那些持外國護照人士，則可能令香港進一步失去國際城市風采，自傷卻傷不了對手，何苦而為？

香港若仍吸引 何懼BNO「興風作浪」？

BNO推出之初申請曾經非常踴躍，有論者指出，回歸前的3年共發出了200多萬本BNO，但回歸10年後只有約150萬港人持有；BNO的免簽地多，但特區護照獲得免簽待遇的國家和地區也愈來愈多，有約170個。港人的選擇，說明了回歸之後港人對BNO這本旅遊證件並不太過在意（箇中原因，也許正是因BNO沒有居留權！）。

如果香港仍然具吸引力，留得住人心和人才，何懼BNO「興風作浪」？香港搞不好，港人以腳投票，北京也只能面對現實，不應以「懲罰」作回應。九七後不少曾移民外國的港人回流，顯示他們對香港有信心，這次《港區國安法》推出之後，香港可否繼續留得住港人，才是對北京的最大考驗。

註1：英方備忘錄：「凡根據聯合王國實行的法律，在1997年6月30日由於同香港的關係為英國屬土公民者，從1997年7月1日起，不再是英國屬土公民，但將有資格保留某種適當地位，使其可繼續使用聯合王國政府簽發的護照，而不賦予在聯合王國的居留權。」

註2：〈我國海外華人雙重國籍的理性思考〉，閔劍，《信陽師範學院學報》「政治學研究」，2008年2月

註3：〈該不該給「雙重國籍」鬆綁〉，「中國人才網」，2013年1月22日

作者是資深傳媒人