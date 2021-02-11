港人的BNO哀歌（文：梁美儀） (09:00)

當時港人對這本沒有提供逃生門的二等護照，仍需求甚殷，回歸前，甚至有成千上萬的市民湧到入境處申請歸化英籍，為求在1997年後可繼續使用這本只能算作旅遊證件的BNO護照。

1997年7月1日起，香港不再是「借來的地方，借來的時間」，回歸後，香港人初嘗在一國兩制下，港人治港、自己來當家作主的味道，而北京也嚴守這兩制界線。那時候，大家如此相信。漸漸地，BNO在港人生活的重要性不再。

可悲，可嘆，回歸即將踏入24年的今天，BNO再次成為港人的救生筏，港人前日起可在網上申請BNO簽證，移居英國，花上6年便可入籍英國。英方估計，未來5年或有多達30萬港人移居英國。現時香港局勢急速變壞，這估算，雖不中，也許不遠矣。

中央就英國的決定即時作出反制措施，不再承認BNO作為旅行證件，甚至有消息傳出，內地有意透過釋法，剝奪透過BNO取得英籍人士的中國籍，換言之，其香港永久居民身分也可能一併失去。中央中止以寬鬆手法對待港人雙重國籍問題，也意味未來中央治港的強硬手段，將會猛烈及持續。

今次選擇離開的 未必有回流打算

不過，跟回歸前的移民潮不同，今次選擇離開的，會較廿多年前的更年輕，走得更匆忙，而他們選擇離開後，未必會有回流的打算，因為他們親睹一國兩制的急速崩壞，而不再是恐懼中的想像。要走的要走，這也許正中北京「不留人」的下懷。

作者是資深傳媒工作者