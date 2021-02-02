做隻貓做隻狗不做海豚（文：阮穎嫻） (09:00)

海洋公園是一個根據《海洋公園公司條例》成立的法定機構，早年由馬會撥款注資，雖為非牟利，但近年都是自負盈虧，有盈餘，大家相安無事。現在因為疫情暫停營業，需要政府注資，於是成了風眼。

政府的幾個選擇

政府有幾個選擇。第一是把海洋公園關掉騰出土地，再拍賣或撥作其他用途。第二是將其私有化，賣給財團。問題是在這個經濟環境下，前景不明朗，全球的樂園經營者也水浸眼眉，未必賣到好價錢；若加上其他地產發展的條款作為利誘，就會變成搞地產。馬灣的挪亞方舟，地產項目造了，主題樂園以低廉方式營運，滿足土地契約的要求，到現在還是地產商繼續出資經營。第三是繼續經營。經營方式可以是以往的自行營運，把經營以投標方式外判，或做租務，將場地分租出去。現在聽管理層的說法，可能是部分外判，部分租務自己做。

若只從企業利潤角度考慮，本來樂園在2015年後已經開始出現虧損，除非有很好的商業策略，否則即使疫情過去，都未必可以有盈利，收回賣地起樓可能是最好的做法。但這裏並沒有考慮到社會效益，如公園的保育和教育功能。

從整體的大規劃看來，該區有「躍動港島南」計劃，看來政府不打算將土地變作其他用途。在這個前提下，外判分租的做法也是合理的決定，至少做商業可以創造收入，支付護養動物的成本。將其變作消閒旅遊區，不再以主題樂園的方式綑綁銷售，而是讓遊客選擇自己想要的方式遊覽，並以多個方式賺錢。

建設一個香港人能享受的好去處

以前沒有鐵路可達，大家山長水遠一場來到，都計劃花一整天時間遊玩，加上高昂的入場費，時間及金錢固定成本高，令很多市民卻步。現在交通方便，距離金鐘只有一個港鐵站，可以花半天遊覽看風景食個飯，那麼綑綁遊玩的方式就未必很吸引，尤其是很多本地客已經去過海洋公園多次，沒有新鮮感，沒有特別節日及小孩，不會特意去。現在假期，郊外及熱門的地點，例如西貢、赤柱，甚至大澳及流水響等都堆滿人，還影響到居民的生活，多一個這樣的休閒區是一件好事。

但海洋公園公司始終有社會責任，大家還是期望園區改革後，與保育的動物有協同效應，而不是一般商場，開一式一樣的商店，逼着遊客進入食肆消費幫忙交租，連可以坐下好好享受風景的空間也沒有。雖管理層承認海洋公園已不是主題樂園，但仍然可以有主題，如何佈置規劃，舉辦何種活動，與商業化取得平衡，就考園方心思了。

現在海洋公園收了納稅人錢，市民自然希望有份享用。根據《海洋公園公司企業管治常規守則》第77條「企業的公民責任」：「作為香港市民的主題公園，本公司將提供不同的渠道及安排以確保社會上不同階層的人士，均可享用公園的設施。」將景觀佈置好，免費或收取極便宜的入場費可以閒逛，就是讓各個階層的市民都可以享用資源的方式。

海洋公園的管治

公共行政學有很多這類機構或政府注資基建的案例。由於執行者非政府本身，而以另一機構與政府保持一定距離，所以官員有時會逃避監察責任。管理層把納稅人的錢蝕了，最多就是離開職位，將一個本該是政治問責的情况變成管理問責。

這些機構有政府的隱性擔保，「軟性約束」使管理層沒有求生意志，這點在〈從海洋公園看香港的黃昏〉（2020年5月26日，《明報》）已有說明。換轉是其他商家，已經出盡法寶減少損失。例如酒店做Staycation，七折賣禮券，收幾千元一位在米芝蓮廚房開班學整燒賣。美容院無法開門，便不斷推銷重開時才能兌現的療程，網上推廣護理產品，並叫不用做facial的美容師逐個熟客致電做銷售，務求拿到現金流先應付過去。明明年宵花市就是會聚集群眾，增加病毒傳染風險，但對花農來說取消年宵花市是嚴重虧蝕，所以出盡九牛二虎之力也要爭取開張。

海洋公園佔地廣，不見得比花市擠迫，各地主題樂園有些仍以低容量方式繼續營業，但因本來海洋公園都算是公家設施，所以就乖乖不開放了，反正蝕錢也不會執笠，有政府包底，抗疫重要，何必冒險，已經訂製好的聖誕裝置棄用也不可惜，這是政府思維。但花農要冒險，因為真金白銀，訂了的每朵花都是銀紙，是生死存亡的事，於是與政府周旋到底。海洋公園之前都有些創新，例如水上瑜伽、露營等等，也找來偶像組合ERROR賣廣告，但若執笠迫在眉睫，可能可以激發更多創意，做得更好。以上說明商業營運願意冒的險、創新及落力程度，比這類機構要大。

海洋公園的前路

長遠而言，我們要問「海洋公園」的定位是什麼。由於海洋公園公司有向市民拿錢，所以必須強調教育和保育。市民就會問，這方面是否做得好？第二，消閒娛樂設施是否能服務市民。第三，經營是否有效益。這都是市民會衡量的關鍵績效指標。值得討論的是，「海洋公園」是否應繼續以營商的手法肩負一些社會目的，然後又以社會目的要求注資。

三五年後，如果經營還是不善，應如何是好？是否又再問政府注資？還是將其變作其他用途？這方面已經有諸多提議，包括只保留動物部分作動物園及水族館、做文化創意區、開賭場、做會議及展覽場地等。

休閒娛樂設施是市民所需，但主題樂園並非必須。正如我們不認為香港一定要有高爾夫球場、室內滑雪場及賽車場一樣，所以也不一定要有主題樂園。除了迪士尼外，香港是大灣區一部分，外國的主題樂園都離市區老遠，香港是彈丸之地，以大灣區作概觀比較適合。

作者是港大經管學院講師