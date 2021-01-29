「黃藍文化圈」割裂漸成形（文：李道） (09:00)

一個頒獎禮 兩個平行時空

先談後者。相關頒獎禮的結果往往出人意表，「獎不驚人死不休」，譬如個別得獎者全年無新歌派台，又或根本不再是歌手；今次得獎名單上系列獎項之所以惹人爭議，乃在一些人對此十分興奮，另一些人則毫無共鳴，兩者猶如活在兩個世界。不必諱言，香港樂壇影響力大不如前，有市民根本不熟悉某些歌手或某些歌曲，實非限於今年，但這種不認識並非純粹不認識那麼簡單，而是大家對「香港樂壇」的認知，已進入兩個截然不同的平行時空，這並同時反映在同一頒獎台裏——被稱為「專業推介」的得獎者和得獎歌，明顯有別於所謂「樂迷投票」選舉產生的另一批。

「樂迷投票」服膺「主動投票」機制，表面上雖開放予所有人投票，但登記程序卻是一大門檻，故實際上極易被一部分人操控。情况就跟黃營過往進行的「公投」，以至其他網上投票無異，往往出現如9：1之類的凌駕性結果，僅能反映較積極的小圈子取態。所以，「主動投票」並非什麼嚴謹的民意量度工具。一直有個說法：選美、歌影視，以至諾貝爾獎等全球性獎項，如果都引入投票制度，則人口數量無出其右的中國，其競選者定能統統稱霸世界！其實，設立「樂迷投票」一大初衷，乃是增強得獎結果的公信力，可惜今日處境卻適得其反，引發社會上不少非議──問題核心，正是太迷信投票，無視了制度背後或存缺點漏洞。

由投選到收視 各有缺失

由於深黃者一向熱中投票，他們透過「樂迷投票」的「主動投票」機制，將他們心儀的歌手和歌曲推上頒獎台，堪稱易如反掌；無疑，這個機制不能反映普羅民意，而結果也明顯不符DJ們的「專業推介」。必須強調，往年個別「黃歌」也曾成功被推上頒獎台，但今次情况明顯不屬個別事件；觀乎所涉歌手及獎項，都與一個「黃色文化圈」主要平台有關——ViuTV。相信無人反對，「樂迷投票」之下的得獎者及得獎作，均極大程度得益於ViuTV。

早前ViuTV造星節目與傳統大台選秀節目直接比併，表面上雖是兩間電視台之爭，但更深層是兩種政治意識形態之爭。收視結果顯示，傳統大台的觀看人數遠為優勝，大概是ViuTV造星節目的3倍，但單論由黃營壟斷的網上輿論聲勢，戰况卻堪稱完全相反。的確，收視報告存在不足之處，例如有慣性收視問題、電視遙控由長輩控制，以至黃金時段合家歡電視台較受歡迎等，故未必準確反映節目的實際觀眾量，跟前述的「樂迷投票」問題相若，兩套衡量工具都各有不足。惟可肯定的是，一方面大台的慣性收視並未受到太大衝擊，依然守住基本盤；另方面，ViuTV的影響力亦與日俱長，至少成功開拓了新一批的客源，並成功打造出一批接一批可登大台的新星，成為「黃色文化圈」的重要、持續輸出平台。

其實，在今日高度政治化的香港裏，不同頒獎禮的「選民」，無疑都面向着不同的政治光譜：大台所辦的樂壇頒獎禮，也引入了全民投票制度，而結果亦跟前述電台的樂壇頒獎禮大相逕庭。ViuTV宣布將舉辦首屆自家樂壇頒獎禮，當中有的歌曲及歌手獎項預計將由全民投票產生；相信最終參與投票的「選民」，也多僅僅包括自家忠實觀眾，尤其是黃絲觀眾，未必真箇做到「全民」——不必諱言，由所謂「全民造星」，到「香港先生」、「亞洲小姐」等等，又豈是「名副其實」具有充分的代表性，代表到「全民」、「全香港」、「全亞洲」？

沒有樂壇 只有政治化娛樂圈

走筆至此，或有人問：不論ViuTV本身，以至上述得獎歌手，難道都有明顯的黃色政治立場嗎？未必。不過，所謂「敵人的敵人就是朋友」，當傳統大台備受攻擊，黃絲們便把ViuTV視作抗衡所謂藍媒的碉堡，並延伸至簇擁其旗下的演藝人員──即使他們的形象工程鮮少要求發表政見。這才是最值得留意之處：當今的「黃色文化圈」，已從起初純粹按政見立場建立，進一步固化擴大至無關政治議題了。過去有曰，「香港沒有樂壇，只有娛樂圈」，此語時至今日亦大致不錯，惟要與時並進，後面或須補書一筆：「甚至只有政治化的娛樂圈」。

當然，人人口味不同，不必然全跟顏色掛鈎，例如可跟年齡之類掛鈎，惟「黃色文化圈」卻絕對超越了所謂世代分野。打個比方：年長一輩較喜歡粵劇，但社會氛圍卻不會排拒青年以至小孩學習粵劇；饒舌歌較受年輕者愛戴，而社會氛圍亦很支持老年人一起rap。過去香港內部即使出現兩種文化，但兩者之間仍可互相尊重、互相了解；現在「顏色文化圈」的最大問題，是將香港的文化一分為二，形成一個「割裂」的市場，雙方既沒意欲認識對方，甚至存在「敵對」的意識。

勢步兩地文化割裂後塵？

今日已見一個現象：他是最受歡迎歌手？名字倒或聽過。他的作品成為最受歡迎歌曲？則恐聞所未聞。不單「黃色文化圈」自成一國，包括歌、影、視等文化層面皆然，另一方面的「藍色文化圈」也沒例外，近期藍圈內大熱的不少KOL，例如議政論政的，以至談內地生活旅遊的，對藍圈外人豈不同樣嗤之以鼻？此中過程是：黃絲罷看傳統媒體，繼而另起爐灶建構「黃色文化圈」，陸續出現新的黃媒平台，及後藍絲又不讓黃營專美，照辦煮碗開拓「藍色文化圈」，愈來愈多人發展自己的藍色自媒體——「黃色文化圈」與「藍色文化圈」之分別冒起繼而分裂，恐已成為一股不可抗力！

香港、內地的文化之所以割裂，一大理由是大家收看的歌影視作品不盡相同；展望未來，香港內部的黃藍文化圈割裂，又會否發展出割裂的文化來？其實，除了不懂對方的歌、不懂對方的KOL，即使同屬廣東話，黃藍之間亦已發展出一些互不理解的「社會方言」。受累政治分歧，本已損及親友間的溝通，不少人因政見反目；當黃藍兩者文化愈走愈遠，變得牛頭不搭馬嘴，以至不想了解對方的文化，亦令彼此重新修補關係難上加難。閒話家常，本來無甚禁忌，除了「難談政治」，日後還恐「難談娛樂」；那麼人們日後碰面，難道只能「卻道天涼好個秋」？

香港之需要修補撕裂，已不限於政治層面，還愈來愈涉及文化層面。港區國安法雖帶來了政治上的表面安穩，但對修補更深層次的社會撕裂、文化撕裂，又能發揮什麼功效呢？

作者是時事評論員